Steam: Grandioses Horror-Spiel im sagenhaft starkem Angebot schnappen

Derzeit spukt in den Köpfen von Horror-Fans wohl vor allem Resident Evil Requiem herum, doch da der Release des neunten nummerierten Teils noch ein wenig auf sich warten lässt, lohnt in der Zwischenzeit ein Blick auf Steam.

Dort bietet man euch nämlich feinsten Grusel, der sich nicht nur an dem wohl erfolgreichsten Genre-Vertreter orientiert, sondern aktuell auch derart billig ist, dass ihr schon beim Kauf eine Gänsehaut bekommt. Nicht einmal zwei Euro Eintritt müsst ihr löhnen, um mit dieser Geisterbahn zu fahren.

Steam: Tormented Souls um 90 Prozent reduziert

Die Rede ist, da greift die Zwischenüberschrift ein wenig vorweg, von Tormented Souls. Wisst ihr bereits, was euch beim 2021 veröffentlichten Survival-Horror erwartet, geht es hier direkt zum lukrativen Angebot bei Steam: Nur 1,99 Euro müsst ihr momentan für das Spiel blechen und freut euch damit über eine Ersparnis von phänomenalen 90 Prozent. Immerhin fast 5.000 Spieler haben bereits den Sprung gewagt und eine Rezension hinterlassen, davon 91 Prozent positiv.

Der Grund für ihre Begeisterung? Die offensichtlichen Anleihen an Klassiker des Genres wie Resident Evil und Silent Hill, mit dem Wort „Oldschool“ gelobt, sowie die Atmosphäre, die Story und sogar Rätsel und Kämpfe werden Tormented Souls als gelungen attestiert. Doch was erwartet euch inhaltlich? Die Geschichte des Spiels führt euch zunächst zur mysteriösen Winterlake, wo ihr nach vermissten Zwillingsschwestern sucht.

Auch verifiziert für das Steam Deck:

Doch leider erwischt es Protagonistin Caroline Walker dabei selbst: Ausgeknockt befördert sie jemand nackt in eine Badewanne und schließt sie an einen gruseligen Apparat an – Saw lässt grüßen. Nun heißt es, den fiesen Verfolgern entkommen, ein schauriges Anwesen erkunden und vielleicht doch noch das eingangs erwähnte Rätsel der verschwundenen Schwestern lösen – auf Steam jetzt zum Spottpreis.

Habt ihr ein Faible für Survival-Horror und steht auf eine düstere Atmosphäre, bei der ihr zu keiner Sekunde sicher seid, dürfte Tormented Souls jedenfalls genau euren Geschmack treffen – und Hunger auf mehr machen. Der wird vielleicht durch den neuen Trailer zu Resident Evil Requiem gestillt, der auf der gamescom ONL enthüllt wurde. Und falls euch selbst 1,99 Euro für ein gutes Mahl noch zu teuer sind, könnten euch diese Gratis-Games auf Steam satt machen.

Quelle: Tormented Souls auf Steam