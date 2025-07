Steam: Gratis-Demo zu potenziell süchtig machendem Strategiespiel

Wenn ein Spiel nicht einmal einen richtigen Trailer hat, sondern stattdessen die beiden Entwickler vor der Webcam sitzen und zu ein paar Gameplay-Schnipseln was zu dem Spiel erzählen, dann weiß man, dass man es mit einer echten Indie-Produktion zu tun hat. So wie bei diesem Spiel namens Birdigo, das derzeit als Demo auf Steam abhängt.

John August und Corey Martin stellen ihren Wordle-Deckbuilder mit den putzigen Vögeln in rund einer Minute vor und es braucht nicht erst die Beschreibung auf Steam, um bei vielen Spieler*innen die Assoziation zu einem der süchtig machendsten Titel der letzten Jahre zu wecken.

Birdigo auf Steam: Ein Mix aus Worlde und Balatro

In Birdigo geht es darum, mit Vögeln umherzuziehen und sie über die ganze Weltkarte zu verteilen – aber das ist nur der Aufhänger. Die Spielmechanik nimmt ein Wort-Puzzle-Spiel als Grundlage, versetzt sie mit verschiedenen Roguelike-Elementen und schon ist ein potenzieller, abhängig machender Zeitvertrieb da.

Ihr bekommt in jeder Spielrunde Karten mit Buchstaben, aus denen ihr Worte bilden müsst. Dazu gibt es besondere Karten, die Kombos auslösen und euren Punktestand in die Höhe treiben; Federkarten ändern die Spielregeln und Song-Karten tauschen eure Buchstaben aus. Nach und nach baut ihr euch so ein Deck aus mächtigen Karten und führt euren Vogelschwarm voran.

Wer hier mehrfach dachte „also ganz ähnlich wie bei Balatro“, liegt auf jeden Fall nicht falsch – der Poker-Deckbuilder und Indie-Game des Jahres 2024 zählt neben Wordle und Scrabble zu den Inspirationen der Entwickler. „Fordernd, aber nicht stressig“, beschreiben sie ihr Wortspiel-Roguelike. Corey Martin kann auf Erfahrung als Entwickler von Puzzlespielen wie Bonfire Peaks und Pipe Push Paradise zurückblicken, während John August vor allem Drehbuchautor (Big Fish, Corpse Bride, 3 Engel für Charlie) ist.

Der Wordle-Roguelike-Deckbuilder Birdigo kann derzeit als Demoversion gratis auf Steam heruntergeladen werden. Die Vollversion des Spiels erscheint am 30. Juli. Was ihr sonst noch gratis auf Steam abstauben könnt, lest ihr hier.

Quelle: Steam