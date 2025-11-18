Steam: Gefeierter Gratis-Download lässt Fan-Herzen schmelzen – „einzigartiges Erlebnis“

Für die gemütlicheren Gamerinnen und Gamer unter uns naht die wohl schönste Zeit des Jahres in zügigen Schritten: Der Winter steht vor der Tür und wer bis jetzt noch nicht das passende Projekt für kalte Tage vor dem Bildschirm gefunden hat, der sollte unbedingt mal bei Steam vorbeischauen.

Hier gibt es derzeit einen Gratis-Download, der die Herzen seiner Liebhaberinnen und Liebhaber nur so im Sturm erobert. Der Titel schlägt in die Sparte der Cozy Games, dem ähnlich aufgemachte Indies wie Unpacking oder A Little to the Left angehören. Seid ihr jetzt schon ganz heiß darauf, herauszufinden, um welches kostenlose Schmankerl es sich handelt, wollen wir euch natürlich nicht länger auf die Folter spannen: The August Before erzählt seine ganz eigene, unnachahmliche Geschichte.

Steam: Fans begeistert von kostenloser Cozy-Kostprobe – „Must-Play für Genre-Fans“

In The August Before geht es – wie schon teilweise in den zuvor genannten Genre-Vertretern – darum, euer gesamtes Leben zu entrümpeln und in Kartons zu packen, bevor ihr weiterzieht. Dabei erzählt es seine ganz eigene, kleine, aber feine Geschichte anhand der Gegenstände, die ihr sortiert. Denn mithilfe der Besitztümer eines Menschen lässt sich doch immer noch einiges über eben jenen herausfinden, so auch im mit dem 17. November erscheinenden Steam-Release, dessen kostenlose Demo ihr vorab genießen dürft.

Den Großteil der Spielzeit verbringt ihr also damit, die verschiedenen Gegenstände, die sich beim Packen so finden, zu sortieren und einzuräumen. Alles, was ihr behalten wollt, packt ihr fein säuberlich in euren Koffer – dokumentiert wird das Ganze mithilfe eines Tagebuchs. Eine meditative Erfahrung, die sich auch in der Musik, dem verträumten Grafikstil und dem entschleunigten Gameplay, bei dem bewusst auf etwaige Zeitlimits oder ähnliche Mechaniken verzichtet wurde, niederschlägt.

Der Trailer verschafft einen besseren Eindruck, der mit etwas Fantasie sogar ein wenig an Titel wie Night in the Woods oder Life Is Strange erinnern mag:

Passend dazu wird in der Beschreibung von der ersten Liebe, aber auch den ersten Verlusten ebenso wie Erinnerungen, die auf Notizen festgehalten überall verstreut sind, gesprochen. Ihr erkundet die Details des Lebens der Heldin, packt alles ein, was euch wichtig ist und verabschiedet euch – vorausgesetzt, ihr bringt es über euer Herz, denn die Vergangenheit könnt ihr nicht mitnehmen, wie es hier treffend heißt. Auf Steam erfreut sich The August Before, das der Feder des Entwicklerinnen-Trios von Silly Little Games entspringt, äußerster Beliebtheit, noch bevor die Vollversion erschienen ist.

Mit der Demo könnt ihr bereits das gesamte erste Kapitel durchleben, welches Spielende als „einzigartiges Erlebnis, das Rätsel mit Storytelling verbindet und es zu einem Must-Play für Fans des Genres macht“ bezeichnen. Anderen Wortmeldungen zufolge hat The August Before sogar die eine oder andere Träne zu Tage gefördert, war es doch schlicht herzzerreißend, während das Spielprinzip simpel gehalten ist. Am besten lasst ihr euch selbst für ein paar Stunden auf eine emotionale Reise mitnehmen, um euer eigenes Urteil zu fällen. Und sollte jenes negativ ausfallen, so haben wir an anderer Stelle immerhin elf weitere kostenlose Spiele bei Steam parat.

