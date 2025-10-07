Steam: Gratis-Download zu Rollenspiel-Hit aktuell verfügbar – aber nicht mehr lange

„In wenigen Wochen werden wir den Zugang beenden“, gab am 23. September eine Bekanntmachung auf Steam zu Protokoll – weshalb insbesondere diejenigen unter euch, welche sich für Rollenspiele beziehungsweise Adventures allgemein, oder Spiele mit einer unheilvollen Grundstimmung speziell, begeistern können, jetzt schnell handeln sollten. Wieso? Weil ein Pathologic 3 lockt.

Fans der Pathologic-Reihe wissen natürlich längst: Die Spiele des Entwicklungsstudios Ice-Pick Lodge zeichnen sich nicht nur durch bedrückende Atmosphäre aus, sondern schicken euch in eine von einer Seuche gezeichneten Welt, die ihr mal als Mediziner, mal als Schamane erlebt – aber immer mit dem Ziel, der fatalen Krankheit Herr zu werden. Wem all das zusagt, ist nun ein ziemlich zügiger Besuch auf Steam anzuraten.

Pathologic 3: Quarantine – Demo noch ganz kurz auf Steam

Wer am eigenen Controller erfahren möchte, mit welchen spielerisch wertvollen Qualitäten diese Probierversion von Pathologic 3 seine Spieler*innen überzeugt, hat nicht mehr viel Zeit – wie die Entwickler*innen bekanntgegeben haben. Dennoch hat das Ganze sein Gutes: Wer sich jetzt noch diesen kostenlosen Prolog auf die Festplatte hievt, hat die Demo dort für immer.

Trailer zum Prolog – ein Termin für den Full Release steht bislang aus:

Nicht allzu glücklich dürften Interessierte sein, die sich zu viel Zeit damit lassen, Pathologic 3: Quarantine herunterzuladen. Der Grund: Sobald der Developer den Prolog von Valves Videospielplattform genommen hat, habt ihr eure Chance verpasst, euch das „kostenlose Quarantine zu schnappen“, wie es heißt. Doch was genau erwartet euch eigentlich in diesem Genre-Mischmasch aus Abenteuer, Rollenspiel und Simulation?

Erzählerisch werdet ihr mit dem „Ausbruch einer rätselhaften Seuche in einer kleinen Stadt“ konfrontiert, so umschreibt es die entsprechende Steam-Seite. Was das Gameplay anbelangt, müsst ihr – wie sich das für ein von einer Pandemie überrumpeltes Szenario gehört – medizinische Untersuchungen an Patient*innen vornehmen, um daraus hoffentlich wirksame Maßnahmen gegen die todbringende Krankheit abzuleiten.

Wer also mit düsterem Storytelling etwas anfangen, vielleicht sogar Fan der Pathologic-Reihe ist, oder einfach wissen möchte, mit welchen Qualitäten dieser Prolog durchschnittlich sehr positive Rezensionen von über 1.300 Spielenden einkassieren konnte, sollte schnellstmöglich auf Steam zuschlagen – bei diesem komplett kostenlosen Angebot (Stand: 7. Oktober). Apropos: Ein waschechtes Rollenspiel mit tollen Taschenmonstern erobert gerade Steam.

Quellen: Steam / Ice-Pick Lodge, YouTube / @IcePickLodge