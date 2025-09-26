Steam: Gratis für kurze Zeit – Diesen Überraschungshit solltet ihr euch nicht entgehen lassen

König Fußball regiert die Welt! Das dürfen wir fast rund um den Kalender in immer obskurer werdenden Turnieren erleben, aber auch jedes Jahr pünktlich Ende September, wenn ein neuer Teil von EA FC (ehemals FIFA) erscheint und die Gaming-Gemeinde polarisiert. Wohl nicht zufällig hat sich der Koop-Fußball-Spaß Rematch ausgerechnet dieses Wochenende für einen Gratis-Schnupperkurs auf Steam ausgewählt.

Das Spiel von Sifu-Entwickler Sloclap erschien in diesem Sommer und konnte mit seiner Prämisse durchaus überzeugen, sorgte mit seinem einfachen und clever umgesetzten Spielprinzip für frischen Wind im Koop-Sport-Genre. Wer davon noch nichts mitbekommen hat, kann jetzt mal ein paar Runden mitkicken.

Rematch lädt zu Gratis-Wochenende auf Steam

Als „Rocket League ohne Autos“ wurde Rematch mehr als einmal von verschiedenen Seiten betitelt – in kleinen Teams von drei bis fünf Spieler*innen tretet ihr in kurzen Matches gegeneinander an. Dabei steuert ihr stets euren eigenen Charakter: Übersicht und Teamplay gehören zu einem erfolgversprechenden Weg ebenso dazu, wie der Mut, auch mal aus der Distanz mit einem beherzten Außenrist-Volley abzuledern.

Es gibt harte Tacklings, spektakuläre Dribblings und Tricks – zugunsten des Spieltempos wird aber auf so schnöde Fußballgesetze wie Abseits, Foul und Einwurf verzichtet. Ihr befindet euch in einem Käfig ohne Regeln: Nur ihr und der Ball, der erbarmungslos heransprintende Gegner und eure potenziell besser positionierten Teamkamerad*innen.

Lest dazu auch: Unser Spieletest zu Rematch

Im Schatten der bekanntesten und erfolgreichsten Fußballsimulation EA FC, die ab heute (26. September) für alle verfügbar ist, drängt sich Rematch noch einmal dazwischen und bietet an diesem Wochenende auf Steam allen an, doch einmal kostenlos in das kurzweilige Koop-Spektakel reinzuschauen. Wer dann langfristig Bock bekommt, kann das Spiel mit einem 20-prozentigen Rabatt für 19,99 Euro kaufen.

Die Aktion dauert bis zum Montag, 29. September um 19 Uhr, an. Wer dagegen nichts mit Fußball – und sei es in noch so abstrakter Form – zu tun hat, kann stattdessen ebenfalls kostenlos und vorübergehend auf Steam in den Action-RPG-Erfolg Diablo 4 reinspielen.

Quelle: Steam