Steam: Gratis-Game mit dieser Videospiellegende ab heute verfügbar

Gratis-Spiele auf Steam gibt es viele, aber nicht häufig kommt es vor, dass sich unter diesen Umständen eine echte Videospiellegende die Ehre gibt. Am heutigen Tag erscheint jedoch Sonic Rumble und hat tatsächlich das Zeug dazu, zu einem echten Geheimtipp zu werden.

Das Spiel bewegt sich nämlich in einem Genre, das eine Menge Spaß verspricht und besonders im Koop-Modus zu einem kurzweiligen Erlebnis werden kann. In gewohnt rasanter und bunter Manier geben sich der blaue Igel und seine Freundinnen und Freunde die Ehre zu einem Spaß-Spektakel.

Sonic Rumble ab heute gratis auf Steam

Für Freunde von Knockout-Partyspielen wie Fall Guys könnte Sonic Rumble ein ganz besonderer Spaß werden. Gefangen in der Spielzeugwelt von Dr. Eggman müssen der pfeilschnelle Igel, Knuckles, Tails und Co. in verschiedenen Minispielen gegeneinander antreten. Von Wettrennen und Hindernisläufen über zeitlich begrenzte Kämpfe oder Hindernis-Parcours: Zahlreiche Herausforderungen testen euch auf Reaktions- und Durchhaltevermögen.

Bei dem Multiplayer-Durcheinander, in dem per Online-Matchmaking 32 Spieler*innen gleichzeitig gegeneinander antreten heißt es schlussendlich wie bei Highlander: Es kann nur einen geben. Denn nur wer sich am Ende der Minispielsause gegen die Kontrahent*innen durchgesetzt hat, darf sich die Krone aufsetzen.

Neben den beliebtesten Charakteren aus dem Sonic-Franchise besucht ihr auch ikonische Levels, in denen ihr euch – ganz igeltypisch – springend, flitzend und bis zur Höchstgeschwindigkeit sausend durchsetzen müsst. Ihr sammelt witzige Skins und Emotes, um eure Charaktere individuell aufzumöbeln.

Wenn man Vor-Registrierungen und Downloads während des Pre-Launches zusammennimmt, könnt ihr laut Steam-Seite mit über zehn Millionen Spieler*innen rechnen. Ab heute könnt ihr gratis auf PC und Mobilgeräten in den Battle-Royale-Wahnsinn mit Sonic und Co. starten. Weitere Gratis-Spiele auf Steam empfehlen wir euch hier.

