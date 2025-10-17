Steam: Geliebtes Gratis-Juwel macht euch so richtig süchtig – „200 Stunden lang gespielt“

Immer mal wieder machen auf Steam kostenlose Spiele die Runde, die auf Seiten des Spielspaßes locker mit den großen Geschwistern aus der Sparte der Triple A-Titel mithalten können. So auch dieses Mal, zeigen sich Spielende doch von einem Gratis-Game besonders begeistert.

Dieses soll regelrecht süchtig machen und gilt weitestgehend als waschechter Geheimtipp, den wohl nicht viele von euch auf dem Schirm haben dürfen. Erschienen ist er auf Valves Videospielplattform bereits im Jahr 2024, was seiner Aktualität und seinem Spaßfaktor allerdings keinen Abbruch tun dürfte. Wir präsentieren euch: Das von Sky, AestheticSpartan und O’Brian entwickelte Banana.

Steam: Gratis-Geheimtipp freut sich über beste Bewertungen – „Vermutlich das beste Spiel, das ich je gespielt habe“

Herunterladen könnt ihr das simpel klingende, aber spaßige Spiel bei Steam, ohne, dass ihr dabei auch nur einen Cent löhnen müsst, indem ihr den grünen „Spiel starten“-Button drückt. Alternativ könnt ihr es eurer Bibliothek auch für verregnete Herbstabende hinzufügen, ohne es direkt auf eure Platte zu ziehen. Die Prämisse des Gratis-Games ist fast so simpel, wie sein Name: Ihr klickt auf eine Banane.

Was sich im ersten Moment fast schon stumpf anhören mag, macht mehr Laune als ihr jetzt womöglich denkt. Denn mit jedem Klick gesellt sich ein weiteres Exemplar der gelben Frucht hinzu, von denen es auch noch verschiedene Seltenheitsgrade gibt, die es alle zu sammeln gilt. Alle 30 Minuten gibt es eine zufällige Banane obendrein, womit sich eure Kiste Stück für Stück füllt. Klar, der Gameplay-Loop strotzt nicht gerade vor Innovation – dennoch erfreut sich der Steam-Hit äußerster Beliebtheit, was sich auch in seinen durchweg positiven Bewertungen widerspiegelt.

Hier heißt es mitunter „Banana eignet sich für zwanglose Unterhaltung, bei der regelmäßig Bananen fallen. Ich habe es fast 200 Stunden lang gespielt“. Weitere Wortmeldungen schließen sich an, loben sie den Geheimtipp doch fast schon überschwänglich mit Kommentaren wie „Das ist wahrscheinlich das beste Spiel, das ich je gespielt habe. Die Grafik ist gut. Die Bananen sind lecker“.

Wieder andere sind ganz grundlos hin und weg: „Es ist eine Banane. Ich weiß nicht, warum ich es mag … aber ich mag es.“ Ob Banana etwas für euch ist, oder ihr dem Titel lieber abschwört, könnt ihr glücklicherweise ganz einfach und vor allem kostenfrei selbst herausfinden. Zu verlieren habt ihr – bis auf etwas Zeit und die Lust darauf, beim nächsten Mal an der Obsttheke zum gekrümmten Gold zu greifen, nichts. Wer trotzdem noch nach kostenlosen Spielen bei Steam sucht, wird an anderer Stelle gleich vierfach fündig.

Quellen: Steam