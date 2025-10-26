Steam: Gratis-Shooter bekommt kostenloses Update – jetzt doppelter Inhalt

Wer Bock auf scheppernde Shooter-Action hat, ist bei Warhammer 40.000 eigentlich immer an der richtigen Adresse. Auf Steam existiert seit einigen Monaten ein Gratis-Ableger des renommierten Franchise, das die Spieler*innen ordentlich auf Trab hält.

Nun können sich diese an einem ebenso kostenfreien Update für besagtes Spiel mit dem vollständigen Titel Warhammer 40.000: Boltgun: Words of Vengeance erfreuen, dass den Inhalt des Sci-Fi-Shooter in neue Sphären treibt.

Auf Steam erschien Warhammer 40.000: Boltgun: Words of Vengeance vor rund fünf Monaten – zwar konnte es in der Zeit nur rund 1.800 Spieler*innen zu einer Bewertung verführen, diese zeigen sich aber immerhin „sehr positiv“. Dabei bietet der Egoshooter einen interessanten Twist, der nicht in vielen Spielen zu sehen ist. Ihr feuert eure Salven nämlich nicht mit dem Klicken auf der Maus oder Controller-Buttons ab – sondern mit den Buchstaben auf eurer PC-Tastatur.

Über den Gegnern tauchen Worte auf, die ihr eingeben müsst, um eure Munition abzufeuern. Ein Tippfehler kann dabei mehr als nur wertvolle Zeit kosten. Gewissermaßen sind also Worte eure Waffe – und die können bekanntlich manchmal mehr schmerzen als eine Gewehrkugel. Mit dem neuen Update, das Entwicklerstudio Auroch Digital Ende letzter Woche ausgerollt hat, verdoppelt sich der Inhalt des Games nach deren Angaben.

Lesetipp: Dieses Warhammer-Spiel kommt demnächst auf die Nintendo-Switch 2

Nun könnt ihr nämlich drei komplett neue Levels durchstreifen, unter anderem den Migralis-Canyon und die Tiefe Kammer. Damit kam man dem meist gehegten Fan-Wunsch nach, schreibt Auroch Digital. „Ebenfalls haben wir euer Feedback gehört, dass manche Phrasen zu häufig auftauchen“, heißt es auf der Update-Seite auf Steam. „Deshalb haben wir über 400 neue Phrasen hinzugefügt und den Pool an Wörtern erweitert.“

Als weiteres Feature gibt es zeitlich limitierte und versteckte Textfelder, die den Zugang zu Extra-Energie ermöglichen. Auroch Digital kündigte außerdem an, dass es bald spannende News zum 2026 erscheinenden Warhammer 40.000: Boltgun 2 geben wird. Auf Steam könnt ihr derweil auch diesen verrückten Gratis-Shooter zocken.

Quelle: Steam