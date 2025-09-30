Steam: Gratis-Spiel ist so gut, dass die Leute freiwillig Geld zahlen – „Gute Arbeit wird belohnt“

Über Gratis-Spiele auf Steam habt ihr bei uns schon eine Menge gelesen – aber das hier ist anders, versprochen. Denn obwohl ein erst kürzlich erschienenes Spiel auf der berühmten Distrubutionsplattform tatsächlich vollständig kostenlos ist, hat es dem Solo-Entwickler schon einen kleinen Geldregen beschert.

Namentlich handelt es sich dabei um Idle Pixel Fantasy – und der Titel verrät eigentlich auch schon das Wesentliche: Ein sogenannter Idle-Clicker in retrokonformer Pixel-Optik und klassischem Fantasy-Look. Trotzdem sagen die Fans scharenweise „Shut up and take my money“.

Free-to-play-Spiel von deutschem Entwickler wird zum Steam-Hit

Ein Konzept, das offensichtlich gut ankommt. Zwar sind die 85 Prozent positiven Ausrufe bei rund 300 Bewertungen auf Steam, die das Indie-Spiel seit seinem Erscheinen am 22. September gesammelt hat, noch nicht so ganz aussagekräftig, dafür jedoch andere Zahlen, wie der deutsche Solo-Entwickler Max Ritters auf Reddit (dort unter dem Namen Pandaa2610) darlegt. „Ich wurde überwältigt von einer so großen Anzahl an Spieler*innen“, schreibt er. „Wie ihr seht, hatte ich nicht viele Wishlist-Einträge [1.048] und die Steam-Seite ging erst einen Monat vorher online.“

Dennoch habe das Spiel innerhalb von fünf Tagen über 12.200 Gamer*innen erreicht – und Ritters vor allem über 4.000 Dollar durch optionale DLCs eingebracht. „Ich bin kein Fan von Mikrotransaktionen, also habe ich ein paar Mini-DLCs entworfen“, erklärt der Entwickler. „Ich habe aber immer klar gemacht, dass das Spiel auch komplett ohne sie funktioniert.“ Idle Pixel Fanatsy könne inklusive aller Errungenschaften in unter vier Stunden durchgespielt werden. „Es überrascht mich, dass so viele die DLCs kaufen, auch wenn das Spiel nur so kurz ist.“

Tatsächlich kosten die vier kleinen Erweiterungen nur zwischen einen und zwei Euro – ein verkraftbares Investment also für ein paar Stunden Spielspaß. „Das ist großartig“, lobt User sladkokotikov. „Gute Arbeit wird belohnt.“ Auch LuckyOneAway wirkt inspiriert: „Süßes Gratis-Spiel mit vier günstigen DLCs verkauft sich ohne Werbung? Interessante Herangehensweise, das sollte ich auch mal versuchen.“

Idle Pixel Fantasy sei laut Ritters lediglich als Nebenprojekt innerhalb von sechs Wochen entstanden. „Jetzt plane ich aber schon ein großes Update, weil die Spieler*innen mehr wollen.“ Wenn auch ihr mehr Gratis-Kram auf Steam wollt, dann guckt euch gerne hier mal um.

