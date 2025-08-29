Steam: Große Gratis-Aktion am Wochenende beschert gleich fünfmal kostenloses Spielen

Wie ließe sich das letzte Wochenende im August gebührender genießen, als mit einem dämpfend heißen 5-Gänge-Menü der Gaming-Art, das euch absolut nichts kostet? Einziger Haken: Nachdem ihr euch bis Montag vollgegessen habt, dürft ihr euch nur gegen Zahlung Nachschlag holen. Aber bis dahin stehen euch die fünf angebotenen Spiele komplett gratis zur Verfügung.

Ihr könnt euch dabei an einer bunten Auswahl verschiedener Genres und Settings erfreuen, so dass euch garantiert nicht langweilig wird. Sobald der September nächste Woche losgeht, habt ihr euch dann frühzeitig auf den Beginn der besten Zeit im Jahr für gemütliche Stunden vor dem PC eingestimmt.

Steam: Diese fünf Spiele nehmen gleichzeitig am Gratis-Wochenende teil

Seit Donnerstagabend haben fünf Spiele auf Steam ihr Preisschild beiseite geschmissen und wollen dieses bis Montag, den 1. September um 19:00 nicht wieder aufnehmen.

Darunter Darkest Dungeon 2, ein Roguelike, bei dem ihr über rundenbasierte Kämpfe in finstere Verliese vordringt. Euer Weg in jeder Partie, die zwischen 30 Minuten und mehreren Stunden dauern kann, beginnt dabei mit der Auswahl von vier Held*innen und der Bestückung ihrer Kutsche. Das Ziel der angetretenen Reise ist klar: Die Apokalypse muss abgewehrt werden. Habt ihr im Probierzeitraum gefallen an dem Spiel gefunden, könnt ihr es euch danach mit einem Rabatt von 63 Prozent, also für nur 13,50 Euro schnappen – noch bis zum 11. September.

Ebenfalls dabei ist Unrailed 2: Back on Track. Hier bastelt ihr idealerweise mit Freund*innen lokal oder im Online-Multiplayer Schienennetze durch prozedural generierte Welten und gebt dabei acht, dass euer Gleisflitzer sicher vorankommt. Mit diversen Erweiterungen und Upgrades wappnet ihr euch für Herausforderungen auf dem Weg durch die verschiedenen Biome, in denen euch Nebenquests, Bosse, zufällige Begegnungen und mehr erwarten. Unrailed ist nicht nur momentan gratis spielbar, sondern noch bis zum 11. September von 19,99 Euro auf 13,99 Euro reduziert.

Lesetipp: Großer Release auf Steam von Community als „unspielbar“ betitelt

Teilweise mit starken Rabatten für möglichen Kauf im Anschluss

Auch Nightingale findet ihr während der laufenden Aktion frei zugänglich auf Steam vor. Laut Beschreibungstext auf Steam handelt es sich dabei um „ein PvE-Open-World-Survival-Crafting-Spiel, das allein oder im Koop mit Freunden gespielt werden kann“. Ihr taucht ein in eine Steampunk-Welt, inspiriert von dem viktorianischen Zeitalter und diversen Fantasy-Elementen. Dort widmet ihr euch dem Entdecken eurer Umgebung, dem Bauen von Konstrukten und Herstellen neuer Gegenstände. Wollt ihr langfristig was davon haben, holt ihr es euch bis zum 11. September für die Hälfte des gewöhnlichen Kaufpreises, zahlt also nur 14,49 Euro.

SWORN ist genauso mit am Start. Dieses Koop-Action-Roguelike, bei dem bis zu vier Spieler*innen gemeinsam zugange sind, führt euch in das von König Artus und seiner Tafelrunde eingenommene Camelot, welches ihr aus seiner Herrschaft befreien müsst. Dafür entwickelt ihr aus der Kombination von Charakter, Waffen und Fähigkeiten einen eigenen Kampfstil, mit dem ihr siegessicher vor eure Feinde tretet. Rabattiert ist SWORN nicht, der standardmäßige Kaufpreis beträgt 24,99 Euro.

Zu guter Letzt dürft ihr auf bis zum ersten des nächsten Monats auch mit Space Engineers austoben. Euch steht eine Sandbox-Umgebung offen, in der ihr vor allem Erkundungstouren machen und Weltraumtechnologien bauen könnt, während ihr auf fremden Planeten überlebt. Eine besondere Empfehlung für kreative Geister. Eine Reduzierung von 75 Prozent drückt den Preis auf 4,24 Euro runter, endend mit dem 1. September.

Ihr sucht eher nach vollständigen Free-to-Play-Titeln, statt welchen mit Gratis-Phase und Vergünstigungen? Dann haben wir drei passende kostenlose Games auf Steam für euch parat.

Quellen: Steam / SWORN, Darkest Dungeon 2, Space Engineers, Unrailed 2: Back on Track, Nightingale