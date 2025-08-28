Steam: Großer neuer Release ist „unspielbar“ – Schlechter Zustand und falsche Versprechen von Fans beklagt

Das Remaster eines echten Shooter Klassikers wurde Mai dieses Jahres angekündigt und nun, wenige Monate später, hat das Spiel bereits den Verkauf erreicht. Aber irgendwie scheint dieser straffe Zeitplan nicht ganz aufgegangen zu sein, denn zum Release liefern die Entwickler*innen eine Version ab, mit der einige Spieler*innen, vor allem die auf Steam, wenig anfangen können.

Ihren Frust lassen sie wie so oft in den Rezensionen durchscheinen, die einen ganz schönen Kratzer in das Image des Ballerspiels fräsen. Auslöser für die schlechte Stimmung sind vielfältig, nicht nur sind auf technischer Ebene einige bedauerliche Mängel zu verzeichnen, auch hat die Veröffentlichung aufgedeckt, dass man den Fans falsche Versprechungen gemacht hat.

Gears of War Reloaded erhält nach Release auf Steam ausgeglichene Rezensionen

Der erste Teil der Gears of War-Reihe ist damals im Jahr 2006 als exklusiver Xbox-Titel erschienen, 2007 dann für Windows-PCs. Auf Steam und die PlayStation 5 schafft es der Titel allerdings erst jetzt mit dem Remaster Gears of War: Reloaded, welches am 26. August seine Veröffentlichung feiern durfte. Es soll den Shooter in die neue Gaming-Generation bringen, mit Unreal Engine, einer optionalen modernisierten Steuerung, bis zu 144fps, 4K- und HDR-Unterstützung – wenn eure Technik das mitmacht, versteht sich.

Gears of War Reloaded basiert auf der Ultimate Edition des Originals und bringt alle für jenes herausgebrachten DLCs mit sich. Ihr könnt das Spiel im Story-Modus erleben, allein oder wahlweise im Koop, oder euch auf PvP-Gefechte einlassen. Von den Vorzügen der Neuauflage haben sich einige interessierte Spieler*innen angezogen gefühlt, von denen allerdings einige nicht mal richtig zum Zocken kommen, da ihnen eine unliebsame Hürde im Weg steht. In den Rezensionen auf Steam häufen sich nämlich die Berichte über permanente Abstürze. „Unspielbar! Es stürzt ab, es startet dann nicht“, schreibt beispielsweise eine Person.

Das ist allerdings nicht alles, was den Fans missfällt. Im Marketing zu Gears of War: Reloaded wurde Koop mit geteiltem Bildschirm als Feature versprochen. Wie ein*e Nutzer*in herausstellt, war dieser noch etwa sechs Stunden nach Launch in einem auf der Steamseite des Spiels gezeigten Trailer enthalten. „Falsche Werbung gibt einen automatischen Daumen nach unten“, heißt es von selbiger Person. Insgesamt blickt der von The Coalition entwickelte Titel damit auf über 900 Rezensionen, die im Schnitt ausgeglichen ausfallen, nicht mal zur Hälfte positiv sind (Stand: 28. August).

