Steam: Großer Spring Sale schon ab heute – Rabatte für diese Gaming-Highlights

Zählt schon mal euer übriges Budget für diesen Monat zusammen, denn auf Steam schlagen mal wieder die Angebote ein. Unzählige Spiele lassen die Preise in der anstehenden Spring Sale-Aktion purzeln.

Dank eines aufgetauchten Trailers kennen wir sogar schon ein paar Titel, die planen, sich in Prozentzeichen zu hüllen. Die daraus entstehende Liste enthält ganz schöne Hochkaräter, deren Release teilweise erst wenige Monate zurückliegt. Wer bei diesen Perlen also auf eine Vergünstigung gewartet hat, bekommt die Gelegenheit, endlich mit erleichtertem finanziellem Gewissen zuzugreifen.

Steam: Im März könnt ihr eine Woche lang kräftig sparen

Zieht die Markierung in eurem Kalender vom 13. März bis zum 20. März 2025 – in dieser Woche veranstaltet Steam den Frühlings-Verkauf voller verminderter Preise. Am Donnerstag wird es um 18 Uhr losgehen, eure Wecker könnt ihr also auch schon mal scharf stellen. Die meisten der Angebote verbleiben bis zum Start ein Geheimnis, aber im offiziellen Trailer zu der Aktion sehen wir bereits einige des stärksten Highlights.

Ganz vorne mit dabei Life is Strange: Double Exposure, das neueste Abenteuer von LiS-Protagonistin Max Chaulfield, welches Ende Oktober letztes Jahres erschienen ist. Trotz der für die Reihe klassischen übernatürlichen Fähigkeiten, gebettet in eine emotionale Geschichte über Freundschaft und Beziehungen, wird der Ableger mit gemischten Meinungen betrachtet. Auf welcher Seite ihr diesbezüglich steht, kann euch nur ein eigener Lauf verraten. Da kommt der Spring Sale mit seiner großflächigen Reduzierung gelegen.

Lesetipp: Acht kostenlose Spiele auf Steam vorgestellt, die ihr jetzt zocken könnt

Noch frische GOTYs und mehr im Spring Sale

Orientiert ihr euch lieber an allgemein gefeierten Spielen, hat der bevorstehende Steam Sale ebenfalls passende Angebote. Balatro beispielsweise ist ein mehrfach ausgezeichnetes und besonders beliebtes Indie-Game, in dem ihr eine äußerst spaßige Version eines Kartenspiels vorgesetzt bekommt. Und für Shooter-Fans stellt Helldivers 2, das wir bei 4P als Spiel des Jahres 2024 benannt haben, eine passende Empfehlung dar.

Hier eine Liste aller übrigen Spiele, die schon jetzt als Sale-Kandidaten bekannt sind:

The Long Dark

Sifu

Ballionaire

Witchfire

Escape Simulator

The Isle

Earht Defense Force 6

Atlyss

Unrailed 2: Back on Track

Nine Sols

Outer Wilds

Airborne Empire

Animal Well

Welche Spiele sonst noch teilnehmen, erfahren wir in wenigen Stunden, wenn der Startschuss für Steams Spring Sale fällt. Neben dieser zeitlich begrenzten Aktion findet ihr sonst auch regelmäßig neue Rabatte auf der Vertriebsplattform. Und solltet ihr es schätzen, eure möglichen Käufe vorher einmal unverbindlich auszutesten, warten dort außerdem einige kostenlose Demos auf euch. Wie etwa die Probe zum Horrorspiel Hail to the Rainbow.

Quellen: YouTube / Steam