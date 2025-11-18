Steam: Großes Gratis-Abenteuer begeistert die Fans – „verstehe nicht, wie das kostenlos sein kann“

Über das Wochenende hat sich auf Steam und Co. ein neues, spektakuläres Game breit gemacht, das gleich Hunderttausende begeistert hat. Dass es komplett kostenlos spielbar ist, dürfte dabei geholfen haben. Aber auch aus anderen Gründen überzeugt Where Winds Meet die Zocker*innen.

Das rasante und bildgewaltige Action-RPG fällt durch epische Kämpfe, eine weitreichende offene Welt und eine für das Subgenre nicht untypische, verzweigte Story mit viel Lore und Dialogen auf. Doch was fasziniert die Fans noch an dem Spiel?

Where Winds Meet mit knapp 200.000 gleichzeitigen Spielern

Where Winds Meet ist dem zuletzt in der Videospielwelt sehr populär gewordenen Wuxia-Genre zuzuordnen – für gewöhnlich im historischen China angesiedelt, verfolgt es den Weg eines edlen Helden oder Heldin mit außergewöhnlichen, oft übernatürlichen Kräften. Spiele wie Naraka: Bladepoint oder Wo Long: Fallen Dynasty sind diesem Genre zuzuordnen.

Im teils historischen, halb mythologischen China des 10. Jahrhunderts begebt ihr euch auf eine Reise, die von florierenden Städten durch dichte Wälder und verwunschene Tempelanlagen führt, auf der ihr euch anschickt, zur eigenen Legende zu werden. Ihr könnt euch ein Netzwerk an hilfreichen NPCs aufbauen und Allianzen schmieden. Mit einem frei erstellbaren Charakter meistert ihr technische Fähigkeiten und entwickelt euch im Umgang mit Waffen wie Schwert und Lanze, aber auch scharfkantigen Fächern oder Seilspeer.

„Ich verstehe nicht, wie das Spiel kostenlos sein kann“, wundert sich User Rellik in den Kommentaren nach der Schilderung der Achterbahnfahrt in den ersten vier Spielstunden. „Es hat mich völlig kalt erwischt“, schreibt dagegen stefanw1337. „Es gibt so viel zu tun und Mechaniken zu lernen.“ Neben der hervorstechend guten Optik und dem smoothen Gameplay wird auch die Story gelobt. „Normalerweise skippe ich Cutscenes immer“, gesteht Doom Killingspree, „aber die Story ist fesselnd, da konnte ich das nicht tun.“

Kritische Stimmen bemängeln, dass man die Spieleinstellungen erst nach dem Tutorial nach 20 Minuten vornehmen kann. Auch die fehlerhafte englische Lokalisation später im Spiel wird negativ hervorgehoben. Insgesamt sind 80 Prozent der über 13.800 Stimmen positiv. Am Wochenende waren zeitweise knapp 200.000 Spieler*innen auf Steam gleichzeitig in Where Winds Meet unterwegs. Ein anderes Spiel auf Steam lässt gerade ebenfalls die Herzen der Spieler*innen schmelzen.

Quelle: Steam