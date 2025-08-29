Steam: Großes Gratis-Update für eine der Überraschungen des Jahres

Neben dem Rätsel-Roguelike Blue Prince und dem Koop-Kletterabenteuer Peak ist Schedule 1 eine der größten Überraschungen des bisherigen Spielejahres. Der Drogenkartell-Simulator hat binnen weniger Monate Hunderttausende auf Steam begeistert.

Nun bekommt das Projekt vom australischen Indie-Entwickler TVGS, der das Spiel komplett allein entwickelt, ein großes Update spendiert. Neben den üblichen Verbesserungen schaffen es auch tonnenweise neue Inhalte in Schedule 1.

Steam: In Schedule 1 bekriegt ihr euch jetzt mit neuem Kartell

Tyler alias TVGS entschuldigt sich auch noch, dass das Update einen Monat später erscheint als er ursprünglich geplant hatte. Seine Klausuren an der Universität seien ihm dazwischengekommen. Niemand in der Community kommt ernsthaft auf die Idee, ihm daraus einen Strick zu drehen. „Es ist verrückt, wie ein Solo-Entwickler und Uni-Student ein Spiel machen kann, das Game of the Year-Anwärter wird und damit gegen Milliarden-Unternehmen antritt“, heißt es unter anderem in den Steam-Kommentaren.

Über 220.000 Spieler*innen haben schon ihre Rezensionen für Schedule 1 abgegeben, unfassbare 98 Prozent davon sind positiv. „Es ist besser als ein AAA-Game“, wird sogar gewitzelt. Da verzeiht man auch die ballonfigurenhaften Charaktermodelle und das clunky Movement.

Das Update 0.4 des Spiels, welches sich noch im Early Access-Status befindet, fokussiert sich vor allem auf das rivalisierende Kartell der Benzies-Familie. Dank dieser rigorosen Bande müsst ihr mit hinterhältigen Überfällen rechnen; mal wird euer Dealer ausgeraubt, mal ein toter Briefkasten. Habt ihr die neue Storyline mit den Benzies überstanden, könnt ihr mit der Hyland Manor einen neuen Unterschlupf kaufen.

Dank des neuen Graffiti-Systems könnt ihr euer Revier markieren und die Konkurrenz abschrecken; neben einem weiteren Fahrzeug und einer Pumpgun wurden außerdem kosmetische Elemente und zusätzliche Achievements hinzugefügt. Eine neue Region schaltet ihr nun frei, indem ihr dort den Einfluss eines Kartells reduziert, für den Verkauf von Waffen gibt es ein Shop-Interface und ganz Mutige können sogar versuchen, einen Taschendiebstahl bei der Polizei durchzuführen. Diese und weitere Upgrades könnt ihr in den Patch-Notes nachschauen.

Quelle: Schedule 1 auf Steam