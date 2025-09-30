Steam: GTA mit Stil – Diesen Open-World-Kracher bekommt ihr jetzt hinterher geschmissen

Es ist mal wieder soweit und auf Steam wird einer der populären saisonalen Ausverkäufe ausgerollt. Noch bis zum 6. Oktober werden im Autumn Sale teilweise absurd hohe Rabatte auf Spieleperlen jeglicher Coleur – vom Indie-Geheimtipp bis zum AAA-Kassenschlager – gewährt.

So habt ihr die Chance, den Action-Adventure-Hit Mafia 3: Definitive Edition mit 90 Prozent Rabatt zu erstehen und einen wahren Klassiker nachzuholen.

Vendetta! In Mafia 3 nehmt ihr euer Schicksal selbst in die Hand

Erst im vergangenen Monat bekam die Mafia-Reihe mit The Old Country einen neuen Eintrag. Wer tiefer in der Lore des storyreichen Action-Adventures graben will, kann sich jetzt für einen Schnäppchenpreis den Vorgänger Mafia 3 sichern. Im Autumn Sale auf Steam werden dafür derzeit gerade einmal 2,99 Euro fällig – und schon könnt ihr in das raue und verbrecherische New Bordeaux (alias New Orleans) der späten 1960er eintauchen.

Ihr spielt Lincoln Clay, der Vergeltung an der italienischen Mafia nehmen will, welche seine Familie ausgelöscht hat (Familie im Sinne von Gangsterbande). Auf eurem Rachefeldzug könnt ihr mal schleichend und aus dem Hinterhalt Attentate verüben oder ihr kommt wie ein Fluch mit Pauken und Trompeten über eure Gegner. Euch erwarten knallharte Feuergefechte und spannende Verfolgungsjagden durch eine beeindruckende Spielwelt.

Lesetipp: Gratis auf Steam: Trotzdem macht dieser deutsche Entwickler Tausende binnen weniger Tage

Die Definitive Edition von Mafia 3 enthält die drei DLCs „Schneller, Baby!“, „Offene Rechnungen“ und „Zeichen der Zeit“ sowie zusätzliche Bonuspakete, die auf die abwechslungsreiche und zwielichtige Spielwelt im Stile eines Grand Theft Auto noch mal eine Schippe drauflegen. Werde vom traumatisierten Kriegsheimkehrer zum Kopf eines erbarmungslosen Verbrechersyndikats und gewinne die Kontrolle über New Bordeaux.

Mafia 3: Definitive Edition ist noch bis zum 6. Oktober im Sale auf Steam für 2,99 Euro erhältlich. Daneben könnt ihr euch noch über weitere starke Rabatte freuen, wie zum Beispiel für diesen Shooter-Hit für ebenfalls 2,99 Euro.

Quelle: Steam