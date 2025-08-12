Steam: Hoch gelobtes Rollenspiel jetzt zum absoluten Schnäppchenpreis sichern – „Es macht so viel Spaß“

Auf Steam gibt es andauernd Rabatte zu zahllosen Spielen. An jedem Tag findet sich eine lange Liste von Titeln, die mit Prozentzeichen bedacht sind. Darunter viele für einen Großteil der Nutzer*innen wahrscheinlich weniger ansprechende Titel oder eben kleine Rabattmarken.

In dem Angebot, auf das wir euch jetzt aufmerksam machen wollen, kommen jedoch sowohl ein zweifelloser Videospiel-Hit und ein beachtlicher Preisfall zusammen. Denn diesmal ist NieR Automata an der Reihe, sich verscherbeln zu lassen – und das für nicht mal die Hälfte der eigentlichen Kosten.

NieR Automata: So günstig gabs das Spiel auf Steam noch nie zuvor

Zum ersten Mal ist NieR Automata im Jahr 2017 Spielenden in die Hände gefallen. Ab dann hat es fortwährend über alle möglichen Portale und Plattformen hinweg positive Bewertungen gesammelt. Davon laufen auf Steam auch heute noch neue ein. Insgesamt kann sich das Action-RPG dort mit über 100.000 Rezensionen rühmen, die zu 88 Prozent eine Weiterempfehlung aussprechen. Dabei fallen unter anderem Aussagen wie: „Bitte kauft es, es macht so viel Spaß und ich liebe es.“

Im Rahmen eines von Publisher Square Enix getragenen Events mit dem Namen NieR Franchise Action spart ihr noch bis zum 14. August ordentlich auf den ersten Ableger der mittlerweile zweiteiligen Reihe. 65 Prozent weniger Geld als sonst wird von euch verlangt, wenn ihr den Titel in eure Bibliothek hieven wollt. Damit verringert sich der eigentlich Preis von 39,99 Euro kurzzeitig auf 13,99 Euro. Ein Blick auf die Sale-Übersicht auf SteamDB verrät, dass es sich dabei um den bisher kleinsten verlangten Betrag handelt.

Auch weitere NieR-Inhalte im Sale

Gleicher Rabatt gilt übrigens auch für den Nachfolger NieR Replicant, der jedoch normalerweise 59,99 Euro teuer ist und daher nur auf 20,99 Euro fällt. 65 Prozent gibt es außerdem auf den DLC zu Automata mit der eingängigen Bezeichnung 3C3C1D119440927. Mit dem fügt ihr dem Hauptspiel neue Outfits hinzu und könnt euch drei zusätzlichen Kampfherausforderungen stellen – für 3,49 Euro statt 9,99 Euro.

Inhaltlich erwartet euch in beiden Hauptteilen actionreiches Gemetzel, in dem ihr euch als Androiden den Bedrohungen einer dystopischen Welt stellt. Hierfür steht euch ein Arsenal an unterschiedlichen Waffen, aus dem ihr für den dynamischen Kampf gegen Gegnerhorden und kniffligen Bossen wählen dürft. Umspannt wird das Gameplay von einer komplexen Story, die Spieler*innen laut geteilten Eindrücken in den Steam-Wertungen auch nachhaltig beschäftigt.

