Steam: Dieses Spiel geht gerade überraschend durch die Decke – „Meisterwerk“

Die Ranglisten auf Steam sind oft unberechenbar: Neue, ersehnte Spiele haben natürlich oft die Chance auf hohe Platzierungen, aber manchmal sind es auch längst vergessene Titel, die auf einmal wieder aus der Versenkung auftauchen.

Bei dem aktuellen Chartstürmer gibt es allerdings eine gute Begründung: Mit der Ankündigung des Release-Termins von Hollow Knight Silksong nach fast sieben langen Jahren des Wartens klettert der 2017 veröffentlichte Vorgänger derzeit in bislang unerreichte Höhen und legt glatt neue Rekorde bei den Spieler*innenzahlen hin.

Steam: Rekordhoch für Hollow Knight, weil Silksong vor der Tür steht

Ein Blick auf SteamDB verrät: Die höchste Zahl an gleichzeitigen Spieler*innen, die durch die düstere Welt von Hollow Knight zogen, liegt bei 39.356 – und ist schlappe 18 Stunden alt. Zuvor war es jahrelang die im Mai 2022 erreichte Summe von 20.324 gleichzeitigen Spieler*innen und das sind ungefähr genauso viele wie jetzt gerade online sind (Stand: 25. August, 11:12). Der neue Rekord ist also doppelt so hoch und schuld ist wenig überraschend der bald erscheinende Nachfolger.

Denn vergangene Woche ließ Team Cherry nach Jahren des auf die Folter spannens endlich die Bombe platzen und verriet, dass Hollow Knight Silksong am 4. September erscheint – natürlich auch auf Steam. Die Enthüllung nahmen offenbar unzählige Spieler*innen zum Anlass, nochmal oder sogar erstmals in den Vorgänger abzutauchen und entweder alte Erinnerungen aufleben zu lassen oder endlich herauszufinden, worum hier eigentlich so ein Aufsehen gemacht wird.

Lesetipp: Release Date-Trailer zu Silksong enthüllt

Tatsächlich ist Silksong momentan das meistgewünschte Spiel auf Steam überhaupt, fast 400.000 Fans freuen sich sehnlichst auf den bevorstehenden Release. Kein Wunder, bei den Lorbeeren, die Hollow Knight einheimst: „Zeit, dieses Meisterwerk noch einmal zu spielen, bevor Silksong erscheint, das Warten hat endlich ein Ende“, heißt es beispielsweise in einer Nutzer*innenrezension.

Immerhin: Mehr als 385.000 Spieler*innen haben Hollow Knight bewertet, davon 97 Prozent positiv. Das sind nur knapp mehr als die Gesamtsumme, die Silksong auf ihre Wunschliste geschubst hat. Fest steht also: Am 4. September kommt etwas Großes auf uns zu und schon jetzt zelebrieren Fans den bevorstehenden Launch mit einer Rückkehr nach Hallownest. Noch ist unbekannt, wie viel Silksong kosten wird. Diese Spiele bekommt ihr derweil komplett gratis auf Steam.

