Steam: Für nicht mal einen Zehner bekommt ihr jetzt „eine der besten Koop-Erfahrungen“ – aber nicht mehr lange 

Ihr sollt ab unter die Erde, in dunklen Minen nach wertvollen Ressourcen schürfen, euch gegen die dort lauernden Gefahren durchsetzen – und dafür auch noch Geld bezahlen? Klar, weil sich genau dieses Konzept nämlich in genialen Spielspaß übersetzt. Außerdem blecht ihr ja dank eines aktuellen Rabatts auf Steam gar nicht viel für den Koop-Kracher Deep Rock Galactic.

Es handelt sich bei dem ausgeschriebenen Preis sogar um das bisher günstigste Angebot. Für die Summe von weniger als einem Zehner schließt ihr euch der interstellaren Spitzhacken-Crew an. Allerdings nur noch wenige Tage lang, bis sich die Prozentzeichen vorerst in Luft auflösen.

Steam verlangt den bisher niedrigsten Preis für Deep Rock Galactic

Normalerweise werden 29,99 Euro für Deep Rock Galactic an Steams Kasse fällig. Davon gehen jetzt ganze 70 Prozent ab, wodurch sich die Kosten auf 8,99 Euro reduzieren. Wollt ihr euch gleich die gesamte Wagenladung an Inhalten, inklusive aller DLCs und Soundtracks, in den Warenkorb schieben, müsst ihr 49,54 Euro aus der Tasche kramen, und nicht wie sonst stolze 138,47 Euro. Wenn ihr aber auch mit etwas weniger Zusatzkram zufrieden werdet, habt ihr die Möglichkeit, die Master Edition für 21,68 Euro zu erstehen. Diese ist außerhalb von Rabattaktionen 72,47 Euro teuer.

Neben den Bundles dürft ihr euch außerdem an einzelnen DLCs zum Schnäppchenpreis bedienen. Bis auf das neuste Extra „Skullcrasher Pack“ mischen alle Erweiterungen bei der Rabattaktion mit. 70 Prozent sind von den Kaufpreisen abgezwackt, nur in einem Fall lediglich 50 Prozent. Für 2-5 Euro erhaltet ihr unterschiedliche kosmetische Items und Anpassungen für euren Charakter. Darunter zum Beispiel Waffenskins oder Tattoos.

Merkt euch den 9. August, denn dann endet der sogenannte Deal zur Wochenmitte auf Steam wieder und der erwägte Griff in die Brieftasche geht deutlich tiefer. Schade wärs, vor allem für Fans von richtig guten Koop-Shootern, die noch nicht über Deep Rock Galactic gestolpert sind. In den positiven Rezensionen des Spiels, welche übrigens 97 Prozent der fast 300.000 Wertungen ausmachen, versucht man besonders herauszustellen, dass sich dieser Kauf lohnt. Es finden sich Wortmeldungen wie „Holt euch dieses Spiel!“ oder „Eine der besten Koop-Erfahrungen, die ich gespielt habe“.

Falls ihr aber momentan gar kein Interesse daran habt, Geld für neue Spiele auszugeben, gibt es alternativ auch einige kostenlose Titel abzugreifen. Da wäre zum Beispiel die Neuveröffentlichung auf Steam Swing Into Zero-G.

