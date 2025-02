Steam: Horror-Hit so günstig wie nie zuvor – „Der einzig realistische Frankfurter Hauptbahnhof Simulator“

Ihr mögt eure Horror-Spiele voller Schocker und schön blutig? Eine ordentliche Prise Koop-Erfahrung darf ebenfalls mit rein? Dann solltet ihr unbedingt einen Blick auf Steam werfen, denn dort bekommt ihr gerade einen Genre-Kracher so günstig, wie noch nie zu vor.

Im Detail geht es um The Outlast Trials, dem dritten Spiel der von Red Barrels entwickelten Spielereihe. Nach weniger als einem Jahr im Early Access erschien im März 2024 die Vollversion, die unzählige Spieler*innen überzeugte: 93 Prozent positive Bewertungen sprechen für sich. Jetzt könnt ihr den Horror-Hit für wenige Euro nachholen.

Steam: The Outlast Trials lädt mit 60 Prozent Rabatt ein

Die Handlung von The Outlast Trials beginnt noch vor den Ereignissen des ersten Serienteils. Mitten im Kalten Krieg landet ihr mehr oder weniger freiwillig in den Fängen der Murkoff Corporation, die sich schon zu dieser Zeit einen nicht ganz so angenehmen Ruf erarbeitet haben. Euer Ziel in dem Horror-Spiel auf Steam? Die verschiedenen, unfassbar stressigen Testläufe überstehen, um wieder Teil der Gesellschaft werden zu dürfen.

Anders als in den Vorgängern seid ihr jedoch kein einzelnes Versuchskaninchen. Stattdessen könnt ihr in The Outlast Trials auch mit bis zu drei weiteren Mitspieler*innen die unterschiedlichen Level erleben und euch dem Horror, der sowohl blutig als auch überaus brutal ausfällt, gemeinsam stellen. Das solltet ihr auch in Anspruch nehmen, denn einfach zu überstehen sind die Erfahrungen gewiss nicht.

Lesetipp: Beim Thema Horror denkt ihr sofort an Resident Evil 9? Dann geht es hier zu unserer großen Übersicht

Falls euch der Horror-Titel schon länger reizt oder ihr gerade jetzt ein frisches Koop-Erlebnis benötigt, solltet ihr euch beeilen. Noch bis zum 25. Februar bekommt ihr The Outlast Trials auf Steam für 15,59 Euro, ihr spart damit stolze 60 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung.

93 Prozent sind sich einig: Ein verdammt gutes Spiel

Noch nicht überzeugt? Dann hilft vielleicht ein Blick auf die Rezensionen: 93 Prozent von über 50.000 abgegebenen Stimmen fallen positiv aus. Auch bei den Bewertungen der letzten 30 Tage sind es starke 91 Prozent – Fazit: „Sehr positiv“, wie es Steam treffend zusammenfasst.

Die Kommentare der Spieler*innen können sich darüber hinaus sehen lassen. Neben einem „die mit Abstand beste Horror-Erfahrung aller Zeiten“ und anderen euphorisierten Wortmeldungen gibt es auch einige sehr lustige Beiträge. So heißt es etwa, dass The Outlast Trails „der einzig realistische Frankfurter Hauptbahnhof Simulator“ sei. Eine mehr als nur eindeutige Anspielung auf das bekannte Drogenproblem im Frankfurter Bahnhofsviertel.

Doch nicht nur Deutschlands Börsenstadt wird herangezogen: Sowohl London als auch der Duisburger Stadtteil Marxloh finden sich immer mal wieder in den Kommentaren. Wem die Bahnhofs-Vergleiche nicht gefallen, aber trotzdem Horror genießen möchte, kann 2025 bei Steam auch noch auf einen anderen Erfolgshit spekulieren.

Quelle: Steam, Steam / @DinklebergTTV, @Skeleton0309