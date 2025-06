Steam: Ihr bekommt jetzt ein düsteres Dämonen-Spiel geschenkt – „Hat einen Suchtfaktor“

Hört ihr das? Diese angenehme Stille? So klingt es, wenn auf Steam mal nicht die Kasse klingelt, dafür aber trotzdem ein Artikel in eurem Warenkorb mit euch den gedachten Kassenbereich verlässt. Ne, nicht, weil ihr ihn stibitzt habt, sondern er euch geschenkt wird!

Dieses Szenario lässt sich aktuell mit Hellslave erleben, welches für begrenzte Zeit einen Kaufpreis von null Euro an sich heften hat. Für umme, wie man so schön sagt, steigt ihr herab in die düstere Welt der Dämonen.

Hellslave auf Steam: Spart euch den Kaufpreis von 20 Euro

Normalerweise braucht es 19,99 Euro, wenn ihr Hellslave auf Steam in eure Spielebibliothek einreihen wollt. Nicht so im Zeitraum vom 2. Juni bis zum 16. Juni um 19:00, denn währenddessen sind satte 100 Prozent Rabatt angesagt. Entscheidet ihr euch für den kostenlosen Download, steht euch der Titel dauerhaft zur Verfügung, muss sich also nach Ablauf der Frist nicht wieder von euch verabschieden. Zu verdanken ist die Aktion einer Publisher-Woche, in der ihr neben dem Präsent außerdem eine Reihe von Angeboten auf Spiele von Dear Villagers vorfindet.

Auch wenn ihr aufgrund der ausbleibenden finanziellen Verpflichtung an Hellslave wahrscheinlich nicht den Drang verspürt, euch vor dem Zugreifen ausgiebig zu informieren, kann es natürlich trotzdem von Vorteil sein, vor Spielstart eine grobe Vorstellung mitzubringen, was euch erwartet – es sei denn, ihr liebt den Nervenkitzel von Überraschungen. Alle, die nicht dazu zählen, sollten sich auf einen Dungeon Crawler einstellen, der euch mit unheiligen Feinden konfrontiert. Um die Menschheit vor dem Aufmarsch dieser Unholde zu bewahren, müsst ihr einen Pakt mit einem von sechs Dämonen schließen, wodurch ihr besondere Fähigkeiten verliehen bekommt.

Lesetipp: Demo zu Hell is Us kostenlos auf Steam ausprobieren

Hier steckt der Suchtfaktor

Je weiter ihn auf eurer Mission voranschreitet, desto stärker werdet ihr. Das lässt sich an einem Skilltree nachvollziehen, über den ihr immer neue Kräfte in euch entdeckt und aus deren Kombination ihr zusätzliche Möglichkeiten im Kampf gegen die Höllenbrut freischaltet. Optisch findet ihr euch auf eurem Abenteuer in einem Dark Fantasy-Setting wieder, das in handgemachter 2D-Grafik finster erstrahlt.

Das Gesamtpaket kommt bei Spieler*innen „sehr positiv“ an, wie die Rezensionen verraten. Auch die Story hat daran ihren Anteil, wie eine Wertung mit den Worten „Ich finde es interessant, düstere Story […], diese wird sehr gut wiedergegeben und hat einen Suchtfaktor [sic ]so das [sic] man ja nun auch gerne mehr erfahren möchte von dieser Geschichte“ hervorhebt.

Wer nach weiteren kostenlosen Spielen Ausschau hält, kann sich übrigens neben Hellslave zurzeit noch über ein weiteres Geschenk auf Steam freuen: Tell Me Why.

Quellen: Steam / Hellslave, Steam / Dear Villagers