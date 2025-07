Steam: Jetzt 50 Euro Gratis-Guthaben schnappen – aber ihr müsst schnell sein

Der Summer Sale auf Steam ist in vollem Gange, Angebote so weit das Auge reicht lassen die Preise Richtung Nullpunkt fallen, während die Temperaturen draußen mancherorts neue Rekorde aufrufen. Da kann doch etwas Gratis-Guthaben auf Valves Videospielplattform sicher nicht schaden, oder?

Ganz egal, ob ihr gerade etwas knapper bei Kasse seid, weil ihr euer letztes Kleingeld für die Kugel Eis am Wochenende ausgegeben habt, oder sich euer Warenkorb auf Steam in Anbetracht namhafter Titel wie Clair Obscur: Expedition 33, Schedule 1 oder Kingdom Come: Deliverance 2, die sich im Deal-Dschungel tummeln, wie von selbst füllt: 50 Euro, die ihr im Steam Store nach Belieben verpulvern könnt, nehmt ihr sicher gerne mit. Selbst wenn das bedeutet, flinke Finger zu beweisen.

Steam: 50 Euro Guthaben gratis abstauben? Das müsst ihr jetzt tun

Selbst, wenn euer Backlog nur so überquillt, vertraut sicherheitshalber auf den alten Ansatz: Besser haben als brauchen. Denn irgendwann, wenn die Welt wie jeden Herbst der Apokalypse nahe zu sein scheint, es gefühlt wochenlang nur noch regnet und der Winter schon mit erbarmungslos kalter Faust an eure Fenster klopft, werdet ihr euch freuen, genug frisches Futter auf Steam parat zu haben. Damit euch das nicht wie ein treues Kaminfeuerchen ausgeht, schnappt ihr euch das besagte Gratis-Guthaben lieber, solange ihr noch Gelegenheit dazu habt.

Vorgesorgt habt ihr ganz einfach, indem ihr am Gewinnspiel des Twitter-Accounts SteamGamesPC, welcher regelmäßig mit News und Updates rund um die Welt der Videospiele versorgt, teilnehmt, wie auch die Kollegen von Gamingbible berichten. Die Teilnahme erfolgt dabei ganz schnell und unkompliziert, lediglich den beiden auf der Seite angegebenen Twitter-Accounts müsst ihr folgen, außerdem den entsprechenden Beitrag reposten. Habt ihr dies bewerkstelligt, bekommt ihr noch die Möglichkeit geboten, eure Gewinnchancen mit der Erfüllung zusätzlicher Aufgaben – beispielsweise dem Beitritt des Discord-Servers – zu erhöhen.

Auch spannend: Steam: Für nicht mal 1 Euro bekommt ihr jetzt eines der besten Spiele aller Zeiten

Einen großartigen Haken, vor dem ihr euch fürchten müsst, gibt es dabei nicht. Die Geschenkkarte wird euch zwar in britischen Pfund übermittelt, das Guthaben wird allerdings automatisch von Steam umgewandelt, wenn ihr es in einer anderen Region nutzt. Einzig und allein die Laufzeit solltet ihr beachten, denn all zu viel Zeit für die Teilnahme bleibt euch nicht mehr: Noch bis Sonntag, dem 13. Juli habt ihr die Chance, euch für den Gewinn über den oben beschriebenen Weg zu qualifizieren und das Gratis-Guthaben abzustauben.

Wollt ihr euch danach nicht weiter mit den Inhalten, die euch die Twitter-Accounts versprechen, auseinandersetzen, könnt ihr den jeweiligen Konten auch wieder entfolgen. Schlimmstenfalls erwarten euch aber auch nur ein paar Neuigkeiten zu kostenlosen Spielen auf Steam, im Epic Games Store oder Freebies wie die von Amazon Prime Gaming und Co., die ihr an anderer Stelle einstreichen könnt.

Quellen: Gamingbible