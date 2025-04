Steam: Jetzt brandneu und kostenlos – Nostalgie-Trip für Elden Ring-Fans

Wisst ihr, was FromSoftware gemacht hat, lange bevor die Worte Elden Ring überhaupt in Hidetaka Miyazakis Kopf herumspukten? King’s Field, ein First Person-Dungeon-Crawler. Auf Steam gibt es den leider nicht, wohl aber zahlreiche ähnliche Spiele.

Eines von ihnen ist Lunacid – Tears of the Moon. Erst am 12. April erschienen und völlig kostenlos, stellt es eine Art Spin-Off zum bereits 2023 veröffentlichten Lunacid dar. Hier wandelt ihr also auf den Spuren von Elden Rings-Urururgroßvater und könnt für den günstigen Preis von null Euro eine kleine, noch dazu völlig originale Geschichtsstunde erleben.

Steam: Das von King’s Field inspirierte Lunacid – Tears of the Moon jetzt gratis zocken

Der verantwortliche Entwickler von Lunacid – Tears of the Moon ist, genau wie beim vorherigen Titel, KIRA LLC. Er nutzte die Sword of Moonlight-Engine, ein eigens für die Produktion von King’s Field-inspirierten Spielen geschaffenes Werkzeug, also ideal für die Kreation von First Person-Dungeon-Crawlern. Dank des frisch auf Steam erschienenen Titels könnt ihr nun kostenlos in das Genre schnuppern.

Denn wenn euch ein Ausflug in die Vergangenheit von FromSoftware interessiert und ihr wissen wollt, wie King’s Field sich ungefähr gespielt und angefühlt hat, seid ihr bei Lunacid an der richtigen Adresse. Doch das Ursprungsspiel kostet 13,79 Euro: Nicht unbedingt teuer, aber eben doch bares Geld, wenn ihr unsicher seid, ob euch das Genre abholt. Mit Lunacid – Tears of the Moon bekommt ihr jetzt in gewissem Sinne eine Gratis-Kostprobe, die natürlich entsprechend etwas weniger umfangreich ist.

Der Qualität scheint das nicht zu schaden: In nur zwei Tagen und ohne, dass der Entwickler das Spiel groß beworben hat, hat es bereits über 200 Bewertungen angehäuft, 84 Prozent davon positiv. Zum Vergleich: Das erste Lunacid kommt bei Steam auf fast 8.000 Rezensionen, davon sogar 91 Prozent positiv. Und worum geht es jetzt eigentlich? Kurz gesagt: Der Name des Genres ist Programm.

Aus der Ego-Perspektive erkundet ihr eine düstere Fantasy-Welt, zumeist in engen Katakomben oder Höhlen, findet mächtige Waffen und Zauber und müsst, zumindest in diesem Fall, den Great Old One davon abhalten, die Welt in niemals endend wollende Dunkelheit zu hüllen. Ein spannender Gratis-Snack für zwischendurch also. Kostenlos auf Steam geht es dann auch am 15. Mai weiter, wenn ihr nur 24 Stunden Zeit habt, um euch einen neuen Titel für den günstigen Preis von null Euro zu sichern.

