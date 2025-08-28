Steam: Jetzt gratis spielen – Multiplayer-Hit nur für kurze Zeit kostenlos

Auf Steam könnt ihr derzeit nicht nur im Sale bei zahlreichen Shootern eine Menge Kohle einsparen, übers Wochenende habt ihr auch die Gelegenheit, einen unterhaltsamen Multiplayer-Hit zu zocken, der schon Tausende begeistert hat.

Wer dann ebenfalls Lust an dem kreativen Basenbau- und Mehrspieler*innen-Spaß gefunden hat, kann sogar für den halben Preis zugreifen, um das Spiel dauerhaft in die Steam-Bibliothek zu transferieren.

Steam: Multiplayer-Sause Forts für kurze Zeit kostenlos zocken

In Forts geht es vorwiegend darum, eine stabile Festung zu bauen. Diese kann sich in die Höhe oder einen Hang hinab strecken, zwischen zwei Plattformen oder sogar von einem Felsvorsprung hängen. Eine kluge Konstruktion ist die halbe Miete, habt ihr es doch mit einer physikalisch realistischen Bauweise zu tun. Entweder schlagt ihr euch durch eine Singleplayer-Kampagne mit 28 Missionen oder ladet euch bis zu sieben Freund*innen ein und bekämpft euch à la Worms mit 16 unterschiedlichen und verheerenden Waffen.

Bauen in Echtzeit und kluge Ressourcenverwaltung sind die Schlüssel zum Sieg, dadurch entwickelt ihr eure Technologien stetig weiter und kommt an neue Materialien, Waffen und andere Möglichkeiten. Ob Maschinengewehre, zerstörerische Laserkanonen oder zielgerichtete Lenkraketen – ihr schlüpft in die Rolle eines von 12 Charakteren mit eigener Strategie und stürmt zum Erfolg.

Forts wurde schon mit einigen DLCs wie High Seas oder Moonshot bedacht und bekommt alle zwei Monate, zum Ende der Ranking-Seasons, neue Inhalte. Durch die Integration in den Steam Workshop werden Mods gern gesehen und gefördert. 91 Prozent der über 22.000 Rezensionen bescheinigen dem RTS ein „sehr positives“ Siegel.

Noch bis einschließlich Montag, 1. September, habt ihr auf Steam die Gelegenheit, Forts kostenlos zu spielen. Danach ist der chaotische Multiplayer-Spaß noch zwei weitere Tage für 7,49 Euro im Angebot. Ebenfalls bis Montag könnt ihr noch beim „Festival der Third-Person-Shooter“ auf Steam zuschlagen.

