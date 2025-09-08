Steam: „Kann es nicht mehr empfehlen“ – Wertung von legendärem Rollenspiel rutscht jetzt aus diesem Grund ab

Der Release von The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered ist aus mehreren Gründen im kollektiven Gedächtnis von Videospiel-Fans hängengeblieben. Vorrangig natürlich, weil er vollkommen unvermittelt kam, nämlich als echter Shadow Drop ohne vorige Ankündigung.

Andererseits aber plagten die Neuauflage des Kult-RPGs von Anfang an technische Hürden. Deren Fortbestehen nagt nun an der Geduld der Spieler*innen, was sie dazu verleitet, schlechte Wertungen auf Steam zu vergeben. Davon sind nun so viele zusammengekommen, dass zumindest eine temporäre Brandmarke auf Shopseite des Spiels prangt.

Oblivion Remastered: Steam-Rezensionen des letzten Monats fallen ausgeglichen aus

Am 22. April, erwartet nur durch Leaks, trat Oblivion Remastered auf der PlayStation 5, der Xbox Series und natürlich am PC, unter anderem über Steam, die Tür ein. Seit dem sind Probleme wie Abstürze, Schwierigkeiten mit der Performance und diverse Bugs Thema gewesen. Obwohl mehrere Patches die Unzulänglichkeiten in Angriff nehmen sollten, ziehen sich einige Mängel bis heute durch. Vor allem von Crashes und stotterndem Spielfluss ist weiterhin die Rede, zumindest bei Steam-Nutzer*innen.

Dies wird in der Bewertungssektion von Valves Vertriebsplattform deutlich. Hier schreibt eine Person beispielsweise frustriert: „Performance ist immer noch schlecht, selbst auf ausreichender Hardware. Updates sind auch zurückgegangen, mit keinen absehbaren Verbesserungen“. Jemand anderes hat derweil bereits Mitte August darauf aufmerksam gemacht, dass neuere Patches sogar noch für noch mehr Ärger sorgen: „Kann es nicht mehr empfehlen. […] Ladebildschirme zwischen Arealen dauern jetzt bis zu einer Minuten und ich hab Glück, wenn ich in Städten wie Bruma oder Bravil 30FPS hab.“

Kumuliert ergeben die Empfehlungen, beziehungsweise Nicht-Empfehlungen, der letzten 30 Tage ein ausgeglichenes Urteil, sprich 48 Prozent der Stimmabgaben zücken den heruntergestreckten Daumen (Stand 8. September). Über die gesamte Lebensspanne des Spiels hinweg ergibt sich immerhin noch ein „Größtenteils positiv“ mit 78-prozentiger Absegnung. Ob das mit Hinblick auf den aktuellen Trend so bleiben kann?

Das letzte Update gab es laut den kürzlichen Events und Ankündigungen Anfang Juli, es wäre also höchste Zeit für Bethesda, wieder nachzulegen. Optimistisch betrachtet könnte man annehmen, dass diese Zeitspanne genutzt wird, um bereits fleißig Schräubchen zu drehen. Aber ob das wirklich so ist, lässt sich nur durch Hoffnungen beantworten. Widmen wir uns zum Schluss lieber solchen und schauen auf die meistgewünschten Spiele auf Steam, jetzt da Silksong endlich seinen Release hinter sich hat.

