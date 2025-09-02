Steam: Kommenden Spielehit jetzt schon kostenlos zocken – nur für kurze Zeit

Für Fans von Strategiespielen wird der kommende Herbst wieder eine spannende Jahreszeit. Immerhin erscheint mit Anno 117: Pax Romana der neue Ableger einer der renommiertesten Reihen dieses Genres im November.

Wer auf der gamescom die Gelegenheit verpasst hat, in das erste neue Anno seit sechs Jahren hineinzuschauen, hat ab sofort die Möglichkeit, das nachzuholen. Aber Achtung: Allzu lange solltet ihr das nicht aufschieben.

Anno 117: Pax Romana ab sofort auf Steam spielen

Auf Steam könnt ihr jetzt nämlich erstmals öffentlich in Anno 117: Pax Romana reinspielen und schon einmal ausspähen, was euch im neuesten Ableger der Strategiespielreihe aus der in Mainz ansässigen Spieleschmiede von Entwickler Ubisoft erwarten wird. Diese gibt einen Einblick, worauf ihr in der Demoversion Zugriff haben werdet.

So könnt ihr in das Early Game einsteigen und sowohl bei den Römern (Latium) als auch den Kelten (Albion) versuchen, eine Zivilisation aufzubauen. Dabei steht euch ein Spielfortschritt bis zur zweiten Entwicklungsstufe der Bevölkerung offen. Die Spielzeit ist zwar auf eine Stunde pro Durchlauf begrenzt, allerdings könnt ihr so viele Durchläufe starten, wie ihr möchtet.

Es werden nicht alle Inhalte verfügbar sein, die sich in der Endversion des Spiels befinden werden. So könnt ihr keinen Krieg erklären oder führen, für eure Villa und Schiffe stehen nicht alle Baumaterialien und Items zur Verfügung – auch der Multiplayermodus steht in der Demo noch nicht zur Verfügung.

Anno-Demo nur zwei Wochen verfügbar

Dafür könnt ihr andere Inseln besiedeln und erforschen, mit NPCs interagieren und alle Gebäude bauen, die in den ersten beiden Bevölkerungsstufen vorhanden sein werden. Ein Speicherstand kann nicht in das fertige Spiel übernommen werden.

Wer Lust auf eine verfrühte Partie Anno 117: Pax Romana auf Steam hat, kann diese noch bis zum 16. September, 12 Uhr nutzen. Das Spiel selbst wird dann zwei Monate später, am 13. November, für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Unsere Preview zu Anno 117: Pax Romana könnt ihr hier lesen.

