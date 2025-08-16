Steam: Komplett gratis – diese 4 Spiele werden euch jetzt dauerhaft geschenkt

Bei aller Liebe für das schönste Hobby der Welt: Der sommerliche Steam-Sale hier, das Gegenangebot bei GOG da drüben, der ein oder andere Preis-Hammer im PlayStation Store – und schon wird das Portemonnaie klapprig dürr. Dass Spielspaß auch kostenlos geht, stellen jetzt vier neue Gratis-Games auf Valves Vertriebsplattform unter Beweis.

Richtig gelesen: Wir stellen euch nachstehend vier Videospiele vor, die ihr euch, ohne einen einzigen Eurocent locker zu machen, von Gabe Newells Distributionsplattform auf euren PC herunterladen und behalten könnt. Diesmal servieren wir euch: Den berühmtesten Privatdetektiv der Welt, einen Multiplayer-Roguelike für Adrenalinjunkies, ein Action-Rollenspiel – sowie ein virtuelles Sammelkartenspiel, an dem Fans von Pokémon, Digimon & Co. Gefallen finden könnten.

Steam-Spiele: Die vier Games dürft ihr nicht verpassen

Wer kennt ihn nicht, den fiktionalen Bewohner der Baker Street 221b in London, erdacht von Autor Arthur Conan Doyle, Held vierer Romane, 56 Kurzgeschichten – und nochmal mehr Adaptionen in Form von Filmen, Serien und Videospielen? Die Rede ist natürlich von Sherlock Holmes, der sich im viktorianischen England mit Köpfchen und Kollege Watson der Verbrechensbekämpfung widmet – zudem euch die Lupe im Wimmelbild-Spiel Sherlock: Wimmelbild- und 3-Gewinnt-Rätsel übergibt.

Ein kurzweiliger Zeitvertreib ist dieses größtenteils positiv bewertete Gelegenheitsspiel von 5G Entertainment, bei dem ihr mit dem Vergrößerungsglas im Anschlag den Bildschirm nach gesuchten Gegenständen durchforstet. Wer es spielerisch weniger entschleunigt, stattdessen anspruchsvoller mag, sollte Blick und Klick auf Xanadu Land riskieren. Lasst euch nicht von der putzigen Comicgrafik veräppeln: Das Game von whiteisle Studio ist ein arcadiger Multiplayer-Titel, bei dem es Roguelike-mäßig zugeht, euch eine zügig-zackige Reaktionszeit abverlangt wird. Obendrein können sich die Bewertungen sehen lassen.

Dafür, dass Spieler*innen von Xanadu Land mehr als nur angetan sind, sprechen 718, insgesamt sehr positive Steam-Bewertungen (Stand: 13. August). Aber Achtung: Wenn man im Spiel „durch das Zahlen mit echtem Geld praktisch jeden Gegenstand […] im Cash-Shop erwerben kann“, stößt das so manchem Spieler und mancher Spielerin übel auf – was auch teilweise erklärt, weshalb die kürzlich vergebenen Steam- Rezensionen mit ausgeglichen weniger wohlwollend ausfallen. Ebenso für Action-Freunde und -Freundinnen könnte sich übrigens Core of Magic eignen.

Im Action-Rollenspiel von Hellgate Games liegt es an euch als Held*in in typischer Rollenspiel-Manier gegen garstige Dämonen und grantige Gottheiten anzutreten, oder schlicht „das Böse zu besiegen“, so die Beschreibung auf Steam. Anders formuliert: Wer High Fantasy mag, könnte mit den 13 Haupt- und 11 Nebenquests des Spiels ein unterhaltsamer Zeitvertreib bevorstehen. Und falls das alles nicht eure Gamer*innen-Muskeln gekitzelt hat, gibt es da noch immer Elestrals Clash!

Die gute Nachricht: Das kostenlose, virtuelle Sammelkartenspiel wirkt, als würden die kleinen Taschenmonster rund um Team Rocket & Co. hier einen Auftritt hinlegen – und auch mit seiner knallig-farbenfrohen Präsentation macht der Titel von Elestrals eine Menge her. Die schlechte Nachricht: Das Spiel befindet sich aktuell im Early Access, wird wohl momentan von dem Spielspaß abträglichen Bugs geplagt – was sich in einer gerade mal ausgeglichen Bewertung von insgesamt 172 Spieler*innen niederschlägt. Dafür gibt’s die echten Pokémon übrigens auf YouTube.

