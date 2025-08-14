Steam: Komplett gratis – denn diese 4 Spiele bekommt ihr jetzt für immer geschenkt

Hereinspaziert, liebe Freund*innen der gänzlich kostenlosen Videospiele auf Steam – diesmal haben wir für euch im Gepäck: Eine Lebenssimulation mit spielerischem Schwerpunkt auf den Angel-Sport, einen Third-Person-Shooter mit starker Roguelike-Komponente, ein kunterbuntes Würfelspiel für euch und eure Liebsten – und einen knuffig-putzigen 3D-Plattformer.

Wie gewohnt, dürft ihr in diese vier neuen Gratis-Games auf Valves Vertriebsplattform entweder prompt eintauchen, oder ihr zieht euch die Spiele erstmal auf die Festplatte – und legt dann zu einem späteren Zeitpunkt los. Aber genug der Vorrede. Was steckt diesmal spielerisch drin, wo kostenfrei draufsteht?

Steam: 4 neue Gratis-Spiele für den Hausgebrauch

Fishing Online von Braves könnte all jenen feuchtfröhliche Stunden vor dem Bildschirm bescheren, für die Jiggen, Buldo oder Drop-Shot keine Fremdwörter sind. Anders formuliert: Das Abenteuerspiel widmet sich in erster Linie dem Angel-Sport – und das im Mehrspieler*innen-Modus. Ihr könnt also zusammen mit anderen Spieler*innen in einer knuffig aussehenden 3D-Welt über 300 verschieden Fischarten an den Haken zu bekommen. Apropos Haken: Den hat das Spiel in Form von insgesamt gerade mal ausgeglichen ausfallenden Steam-Bewertungen durchaus.

Ein Nutzer*innen-Kommentar wie „[…] das Gameplay ist wirklich verwirrend, aber das Ganze scheint Potenzial zu haben“, fasst häufig genannte Vorbehalte zu Fishing Online aus der Community zusammen. Gar nicht fischig, dafür actiongeladen, fällt StormCore von Objectif 3D aus. Für Spieler*innen mit Vorliebe für rasante Third-Person-Action, angereichert mit einem Roguelike-artigen Progressionssystem, könnte dieses Stück Software die Freizeit aufwerten – oder dann, wenn ihr einfach nach Starship Troopers-Art außerirdische Insekten zerquetschen möchtet.

Lesetipp: Beliebtes Action-Game auf Steam im Dreierpack mit Rabatt

Wem das alles zu aggressiv ist – arme Fischchen aufspießen, oder Aliens wegbürsten – sollte schleunigst weiterklicken zu Pair a Dice von Guckles. Gehalt in einer angenehm unaufgeregten 3D-Grafik, wir das Spiel in der Beschreibung als Koop-Würfelroller geführt – was einerseits Stirnrunzeln hervorruft, sich andererseits spaßig anhört. Denn erstmal die sechsseitigen Dinger gerollt, beschwört ihr nicht nur einfach schnöde Gegenstände, sondern sogar Gegner oder Bosse. Hört sich komisch an, reicht in den bislang 195 Steam-Bewertungen auch gerade mal für ein Ausgeglichen (Stand: 14. August). Ähnlich abgedreht ist Spiel Nummer vier.

Das finale Kostenlos-Spiel hört auf den schön behämmerten Namen TunTunWorld. Und während die rudimentäre 3D-Grafik den diskreten Charme von Knetfiguren versprüht, sollten Spieler*innen mit Faible für 3D-Plattformer zwar kein Crash Bandicoot oder Spyro the Dragon erwarten, doch genau jenen Gamer*innen könnte dieses Gelegenheitsspiel von mu_a_ zusagen – zumindest dann, wenn sie ihre an Triple-A-Game geschulte Erwartungshaltung zurückschrauben. Alle anderen greifen doch lieber zum originalen Crash Bandicoot 4.

Quellen: Steam / Braves, Objectif 3D, Guckles, mu_a_, Steam Community / fizh&chipz