Steam: Komplett gratis – diese 3 Spiele bekommt ihr dauerhaft geschenkt

Wer sich gelegentlich auf Steam umschaut, wird nicht nur auf stetig neue Angebote im Sale stoßen und die Möglichkeiten ergreifen können, die neuesten Games zu zocken – hier und da versteckt sich auch mal ein völlig kostenloses Kleinod.

Daher haben wir auch hier mal wieder drei Spiele für euch, die alleine schon wegen ihren nicht vorhandenen Kaufpreises aus dem Wust der täglichen Veröffentlichungen herausstechen. Wer immer offen für neue Spieleerfahrungen ist, kann hier sicher einmal reinschauen.

Steam: Rasanter Shooter und kreativer Plattformer

Brandheiß ist seit heute (11. August) der First-Person-Shooter DashFire erschienen, der vorher lediglich in der Early-Access-Version verfügbar war. Das Spielprinzip des schnelllebigen Arena-Shooters erinnert zunächst an Genre-Größen wie Quake oder Splitgate, allerdings mit deutlich reduzierter Grafik-Pracht, sodass sich hier eher Redux-Fans mit Vorliebe für PlayStation 1-Look angesprochen fühlen sollten. In PvP-Matches mit bis zu acht Spieler*innen bewegt ihr euch in derzeit leider nur zwei Arenen – dafür gibt es mehrere Waffentypen und zusätzliche Items, die euch auf dem Weg zum Sieg helfen können.

Wer auf bunte und abgedrehte Retro-Plattformer steht, sollte sich Psycutlery nicht entgehen lassen, das am Freitag seinen Full-Release nach über 13 (!) Jahren in Entwicklung feierte. Ihr spielt das Alien-Mädchen Lilian, die mit Hilfe ihres magischen Göffels spektakuläre Dinge vollbringen kann. Er trägt und zerstört Elemente des Levels und ist eine unerlässliche Hilfe im Kampf – ganz nebenbei könnt ihr bis zu 30 Power-ups sammeln und Fähigkeiten wie einen fünffachen Luftsprung und vorübergehende Unsichtbarkeit erlernen.

Solo-Entwickler Luke Tarlowe sagt: „Mir war es wichtig meine Arbeit zu teilen und weiterhin mein Hobby, die Entwicklung von Spielen, zu genießen“, ohne den Druck eines Publishers im Hintergrund. So steht euch komplett kostenlos ein Spiel „mit ausreichender Länge und einer Qualität, die mit der eines kommerziellen Spiels vergleichbar ist“, zur Verfügung.

Surreales Collagen-Metroidvania

Zuletzt hätten wir noch das etwas düster und psychedelisch wirkende Fourmiworld für euch, das sich selbst als Ameisenfarm-Metroidvania bezeichnet. Ihr erkundet einen merkwürdigen und zunächst verlassen erscheinenden Planeten, trefft aber schon bald auf bizarre Kreaturen. Euch erwartet eine große Welt mit teilweise zerstörbarer Umgebung, die ihr non-linear erkunden könnt, sowie ein ungewöhnlicher Collagen-Artstyle und ein mitreißender Electro-Soundtrack. Die Inspirationen reichen von Metroid über Terraria bis Yume Nikki.

Wer jetzt Lust bekommen hat, bei den kostenlosen Games vorbeizuschauen, sollte der beliebten Spieleplattform mal einen Besuch abstatten. Weitere Empfehlungen für Gratis-Spiele auf Steam lest ihr hier.

Quelle: Steam