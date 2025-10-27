Steam: Komplett gratis – neues Rollenspiel bringt gruseligen „Abstieg in die Hölle“

Kaum ein Videospiel-Genre ist vielseitiger als Rollenspiele – egal, ob der Fantasy-Kosmos eines Gothic, die japanischen Titel rund um die Final Fantasy-Reihe, oder doch die teuflischen Diablos dieser Welt: In RPG-Welten steht eigentlich für jeden Gaming-Geschmack der passende Videospiel-Release bereit – einer darunter, wie für euch gemacht, könnte jetzt das Action-Rollenspiel Hell and Back sein.

Hell and Back ist ein für das erste Quartal 2026 angesetzte RPG von Entwicklungsstudio Labirent Entertainment. Wer nicht genug von Oldschool-Rollenspielen bekommen kann, lieber schon heute als erst nächstes Jahr in eine Dark Fantasy-Welt voller Hack and Slash-Action eintauchen möchte, kann das dank einer Veröffentlichung vom 13. Oktober direkt auf Steam tun.

Neues Action-Rollenspiel bald auf Steam, heute als spielbare Demo

Worauf Rollenspiel-Fans noch bis Anfang 2026 warten müssen, hat jetzt schon einen kleineren Release gefeiert: die spielbare Probierversion des auf alt gebürsteten Action-Rollenspiels Hell and Back. Wer sich also heute noch, ganz unkompliziert am eigenen Bildschirm einen Eindruck davon verschaffen möchte, ob Hell and Back die eigene Gaming-Vorliebe trifft, genauer auf Valves Videospielplattform – was den geneigten Genrefreunden durchaus anzuraten ist.

Angesichts der Betitelung wenig überraschend: In Hell and Back verschlägt es euch als Spieler*in mitten in die Hölle – beziehungsweise übernehmt ihr die Kontrolle gleich mehrerer Charaktere bei ihrem „Abstieg in die Hölle“, so die Spielbeschreibung.

Eine besondere Herausforderung stellen die diversen Boss-Gegner dar, denen ihr euch wahlweise mit Nahkampfwaffen wie Schwertern oder im Fernkampf mittels Magie zur Wehr setzt. Wer also nach Oldschool-Art hauen und stechen möchte, immer tiefer in ein teuflisches Höllenverlies hinabsteigen will, könnte an diesem RPG-Release Gefallen finden.

Auch wer sich für intensive Einzelspielerfahrungen in einem düsteren RPG-Setting erwärmt, könnte jetzt mit der Demo- und bald in der Vollversion zu Hell and Back spielerisch gut aufgehoben sein. Wie es sich für ein Rollenspiel gehört, sammelt ihr natürlich auch in dieser spielerisch wertvollen Hölle jede Menge dringend benötigter Gegenstände auf, wappnet euch somit vor den immer schwierigeren Kämpfen.

Bedenkt allerdings: Die Demo gewährt euch nur einen Einblick zum Full Release, der – wie eingangs erwähnt – für die ersten drei Monate 2026 vorgesehen ist. Dass in den kommenden Wochen der Veröffentlichungszeitpunkt nochmal genauer eingekreist wird, davon ist auszugehen. Wer hingegen jetzt vor Ungeduld geradezu platzt, muss nicht länger auf hochwertigen Rollenspiel-Nachschub waren, sondern wagt sich schon heute in RPG-Blockbuster von T wie The Outer Worlds 2 bis V wie Vampire: The Masquerade – Bloodlines hinein.

Quellen: Steam / Labirent Entertainment