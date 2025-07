Steam: Komplett kostenlos – gleich 15 neue Spiele bekommt ihr dauerhaft geschenkt

Kostenlos, für umme, zum Nulltarif: Welche Bezeichnung ihr auch immer bevorzugt, bei Steam bekommt ihr in diesen Tagen wieder gleich über zwei Hände voller neuer Spiele. Ohne, dass ihr auch nur einen einzigen Euro auf die digitale Theke werfen müsst.

Wie immer solltet ihr nicht erwarten, die ganz großen Blockbuster-Produktionen kostenfrei auf die eigene Platte geliefert zu bekommen. Dafür aber gewiss das eine oder andere Kleinod, welches euch zumindest ein paar Stunden zu unterhalten weiß.

Steam: Diese 15 Spiele könnt ihr jetzt kostenlos bekommen

Vorweg sei gesagt, dass ihr zum Einlösen der Gratis-Spiele einen Steam-Account benötigt. Dieser kostet euch aber ebenso nichts und ist schnell erstellt – und falls ihr ohnehin passionierte*r PC-Spieler*in seid, dürftet ihr den eh schon haben. Darüber hinaus seid ihr nicht dazu angehalten, sofort die jeweiligen Titel herunterzuladen. Einmal aktiviert, verbleiben sie für immer in eurer Bibliothek, können also auch zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Das Highlight in dieser Auswahl ist Realm Runner, ein 3D-Plattformer, der aufgrund seines Geschwindigkeitsfokus an die modernen Sonic-Spiele erinnert. Ihr hüpft und rennt so schnell wie möglich von A nach B, weicht Hindernissen aus und verknüpft verschiedene Fähigkeiten miteinander. Auf Steam erfreut sich Realm Runner über 81 Prozent positive Wertungen – kein so übler Wert.

Lesetipp: Die besten Spiele aller Zeiten auf Steam stellen wir euch hier vor

Plattformer sind nicht so euer Ding? Dann findet ihr vielleicht in der folgenden Auswahl einen passenderen Volltreffer:

Tiris: Ein Action-Adventure aus der Iso-Perspektive, welches mit durchaus schickem Grafikstil und sogar englischer Sprachausgabe überzeugt. Noch im Early Access, soll aber auch mit der Vollversion kostenlos bleiben.

Ein Action-Adventure aus der Iso-Perspektive, welches mit durchaus schickem Grafikstil und sogar englischer Sprachausgabe überzeugt. Noch im Early Access, soll aber auch mit der Vollversion kostenlos bleiben. Bling – Fortune Memories: Ein knackig schwerer 2D-Sidescroller, der euch vielleicht zum Verzweifeln bringt. Hat auf Steam 80 Prozent positive Bewertungen.

Ein knackig schwerer 2D-Sidescroller, der euch vielleicht zum Verzweifeln bringt. Hat auf Steam 80 Prozent positive Bewertungen. Hold Me Still: Mehr oder weniger klassisches Point & Click-Adventure, welches in nicht einmal 20 Minuten eine emotional komplizierte Geschichte erzählt. Entwickelt übrigens von 14-jährigen Entwickler*innen.

Mehr oder weniger klassisches Point & Click-Adventure, welches in nicht einmal 20 Minuten eine emotional komplizierte Geschichte erzählt. Entwickelt übrigens von 14-jährigen Entwickler*innen. Space Ace: Ein weiteres Action-Roguelike im Stil von Vampire Survivors, dieses Mal aber mit Raumschiffen. Da es nichts kostet, kann sich der Blick durchaus lohnen.

Ein weiteres Action-Roguelike im Stil von Vampire Survivors, dieses Mal aber mit Raumschiffen. Da es nichts kostet, kann sich der Blick durchaus lohnen. Syncers: Ein „Multiplayer Space Brawler“, wie es die Produktbeschreibung umreißt, der komplett ohne Mikrotransaktionen oder Battle Pass auskommt.

Ein „Multiplayer Space Brawler“, wie es die Produktbeschreibung umreißt, der komplett ohne Mikrotransaktionen oder Battle Pass auskommt. Bloodquest from HELL: Ein Student*innen-Projekt, welches visuell fast schon ein Stück weit an Avowed erinnert. Ihr bekommt jedoch kein Rollenspiel geliefert, sondern ein narrativ getriebenes Puzzle-Adventure – inklusive Sprachausgabe.

Ein Student*innen-Projekt, welches visuell fast schon ein Stück weit an Avowed erinnert. Ihr bekommt jedoch kein Rollenspiel geliefert, sondern ein narrativ getriebenes Puzzle-Adventure – inklusive Sprachausgabe. FlushFall: Ein Battle Royale mit Toiletten. Hört sich verrückt ist, ist auch so. Mehr gibt es darüber nicht zu schreiben.

Ein Battle Royale mit Toiletten. Hört sich verrückt ist, ist auch so. Mehr gibt es darüber nicht zu schreiben. Digging Dogs: Ein Clicker- und Idler-Spiel, bei dem ihr auf einen Hund drückt, um Knochen zu sammeln. Zum nebenbei laufen lassen, nicht völlig verkehrt.

Ein Clicker- und Idler-Spiel, bei dem ihr auf einen Hund drückt, um Knochen zu sammeln. Zum nebenbei laufen lassen, nicht völlig verkehrt. Track Racing – The Holy Rosary: Ein katholisch geprägtes Rennspiel. Das Papamobil ist nicht mit an Bord, dafür aber verschiedene Modi und sogar eine Story-Kampagne.

Ein katholisch geprägtes Rennspiel. Das Papamobil ist nicht mit an Bord, dafür aber verschiedene Modi und sogar eine Story-Kampagne. Dreamlocked: Ein auf den ersten Blick recht typisches Psycho-Horror-Spiel, welches euch circa eine Stunde vor den Bildschirm fesselt. Aber aufgrund des Early Access-Status auch noch nicht wirklich fertig.

Ein auf den ersten Blick recht typisches Psycho-Horror-Spiel, welches euch circa eine Stunde vor den Bildschirm fesselt. Aber aufgrund des Early Access-Status auch noch nicht wirklich fertig. Zombie Murder 3: Nun … ihr schießt mit einem stark bewaffneten Fahrzeug auf Zombie-Horden. Jup. Das ist alles.

Nun … ihr schießt mit einem stark bewaffneten Fahrzeug auf Zombie-Horden. Jup. Das ist alles. Cube1 vs Cube2: Ein kostenloses Multiplayer-Spiel mit 1vs1 Gefechten, wo beide Spieler*innen einen Würfel steuern.

Ein kostenloses Multiplayer-Spiel mit 1vs1 Gefechten, wo beide Spieler*innen einen Würfel steuern. S.R.A: Klassische Bullet-Hell-Action, die optisch zwar nicht vom Hocker haut, aber in Sachen Schwierigkeitsgrad ordentlich zu knabbern gibt.

Klassische Bullet-Hell-Action, die optisch zwar nicht vom Hocker haut, aber in Sachen Schwierigkeitsgrad ordentlich zu knabbern gibt. Inflamed: Im tatsächlich preisgekrönten Titel aus Georgien steuert ihr einen dieser bekannten luftigen Werbefiguren und erlebt ein abgefahrenes Abenteuer.

Angesichts dieser Menge besteht eine gute Chance, dass auch für euren Geschmack etwas dabei ist. Falls nicht, dann müsst ihr nicht den Kopf in den Sand stecken. Stattdessen stellen wir euch hier ein paar weitere Gratis-Spiele auf Steam vor.

