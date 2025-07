Steam: Diese 4 neuen Spiele dürft ihr nicht verpassen – komplett kostenlos herunterladen

Es ist mal wieder so weit – und bei Steam liegen plötzlich vier neue Gratis-Games zum Download bereit. Alles, was ihr wie immer tun müsst, ist auf Valves beliebter Vertriebsplattform auf den grün grundierten Download-Button zu drücken – schon landet der nächste, spielerisch wertvolle Zeitvertreib auf eurer Festplatte.

Doch welche vier Gaming-Glanzstücke können wir euch dieses Mal genau servieren? Nur so viel: Wer auf Sandbox-Spiele steht, von knuffigen 2D-Plattformern nicht genug bekommen kann, oder Gefallen an kantiger Pixel-Art findet, sollte die Gratis-Games nicht verpassen. Und wer sich eine 3D-Grafik wünscht, die aussieht wie eine bonbonbunte Plastikwelt, sollte erst recht die Lauscher spitzen.

Steam bringt euch vier neue Gratis-Games

Wie immer bei diesen kostenlos auf Valves Vertriebsplattform beziehbaren Kostenlos-Spielen, dürft ihr keine Triple-A-Titel oder aufwendig hochgezogenes Blockbuster-Gaming erwarten. Stattdessen müsst ihr eure Ansprüche herunterschrauben – was euch keinesfalls davon abhalten sollte, an diesen vier Mini-Spielen eure Freude zu haben.

Wir dürfen euch vorstellen: Aktuell auf Steam eingetrudelt sind, das in Pixel-Art gehaltene Gelegenheitsspiel Springuinis, der Sidescroller Culinary Wizard, das 2D-Multiplayer-Sandbox-Game Bobcos – und zuallerletzt ein grafischer Fiebertraum unter den Videospielen: Braintrot Battle Royale. Nachstehend stellen wir euch die Spiele von den schlecht- hin zu den bestbewerteten vor. Los geht’s …

Springuins

Aktuell mit acht positiven Bewertungen dastehend, damit aber noch nicht genug, damit beim Steam-Eintrag eine durchschnittliche Rezension sichtbar wäre, ist Springuins. Was sich alleine vom Titel her albern anhört, wird im Spiel ähnlich unernst, wenn ihr die beiden Pinguine Flaree und Breeze über das grob-pixelige Spielbrett schubst.

Der Kniff: Ihr müsst die Bewegungen der beiden Flattermänner so koordinieren, dass sich das Zweigespann zielführend durch die labyrinthartigen Level bewegt. Anders gesagt: Nach einem kurzweiligen Gaming-Happen Ausschau gehalten, könnte euch dieses 2D-Spiel die ein oder andere Minute versüßen. Leicht anspruchsvoller wird es beim nächsten Kostenlos-Angebot.

Bobcos

Die bisher 17, insgesamt „größtenteils positiven“ Bewertungen von Bobcos sprechen erstmal für das Sandbox-Spiel (Stand: 18. Juli). Okay, zugegeben, mit der plärrenden Musik aus der 8-Bit-Ära und einer grobschlächtigen Pixel-Optik, wird die Präsentation von Bobcos nicht jedermanns Sache sein. Einerseits. Andererseits dürft ihr in dieser virtuellen Welt Handel mit anderen Spieler*innen betreiben, Angeln gehen, einen eigenen Laden betreiben – oder einfach nur diese putzige, virtuelle Welt erkunden.

Auch die von euch gesteuerte Spielfigur ist hochgradig anpassbar. So stopft ihr euch in unterschiedliche Outfits, oder lasst euch verschiedene Haarschnitte verpassen – was so ein Sandbox-Game halt an Handlungsfreiheit hergibt. Wer hingegen lieber denn Kochlöffel schwingt, sollte vielleicht zum nächsten Steam-Gratis-Game weiterziehen …

Culinary Wizard

13 Steam-Rezensionen an der Zahl setzte es bisher für Culinary Wizard, jene unterm Strich „positiv“ ausgefallen sind. Anders gesagt: Wer sich gerne die Kochmütze eines Nachwuchsküchenmeisters aufsetzen, die Geheimnisse der Kulinarik ergründen, in einem magischen Wunderland die richtigen Zutaten einsammeln möchte, ist hier richtig aufhoben.

Stilistisch ist der 2D-Plattformer in klassischer 32-Bit-Pixel-Art gehalten. Sprich: Sollte ihr euch also die Ära von PSX, Sega Saturn & Co. zurückwünschen, eine Schwäche für reaktionsschnelle Sidescroller hegen, oder einfach nur mächtig hungrig auf Action-Gameplay sein, solltet ihr diesen Gratis-Kelch nicht an euch vorüberziehen lassen. Oder ihr greift bei der letzten Gaming-Vorstellung zu …

Brainrot Battle Royale

Wie ein grafischer Fiebertraum sieht Brainrot Battle Royale mit seiner zuckersüßen, nach Plastik kreischender 3D-Optik aus – aber den bisher 52, letztlich „sehr positiven“ Rezensent*innen auf Steam gefällt’s (Stand: 18. Juli). Das sich selbst kein bisschen ernst nehmende Spiel bietet arcadige Action aus der Ego-Perspektive, schickt euch gegen „die größten Brainrot-Charaktere“ in den Kampf.

Wer nicht bis zum Halse im Internet steckt: Brainrot, zu Deutsch etwa Hirnfäule, ist ein Begriff aus der Netzkultur, der den übermäßigen Konsum minderwertiger Online-Inhalte bezeichnet. Brainrot-Charaktere hingegen sind zumeist mithilfe von KI erstellte Meme-Figuren, mit denen vor allem TikTok-Influencer*innen häufig viral gehen. Also egal, ob ihr den dreibeinigen Hai Tralalero Tralala, oder das Krokodil-Bomber-Unding Bombardiro Crocodilo liebt oder verachtet: Hier dürft ihr diese Charaktere wegbürsten.

