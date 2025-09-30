Steam: Komplett kostenlos – 5 neue Spiele für den Oktober bekommt ihr schon jetzt geschenkt

Die Bäume hüllen sich in ein rot-güldenes Blätterkleid, der Wind lässt die Fensterläden klappern und wir tauschen die sommerlichen Badehose langsam aber sicher gegen einen modischen Mantel: Der Herbst klopft an die Tür und mit ihm die wohl schönste Zeit zum Zocken überhaupt. Das weiß auch Steam und spendiert uns gleich fünffach frisches Futter in Form von kostenlosen Spielen.

Diese könnt ihr wie immer ganz ohne versteckte Nebenkosten, etwaige Abonnements oder anderer Scherereien herunterladen: Ein Klick auf den entsprechenden Button auf Valves Videospieldistributionsplattform genügt, schon gehören die Gratis-Games für immer euch. Einzige Voraussetzung: Ihr besitzt einen Account bei Steam, der allerdings – ebenfalls kostenfrei – binnen weniger Minuten erstellt ist.

Steam: Jetzt 5 frische Gratis-Games einsacken – diese Titel erwarten euch

Mit jeder Woche gesellen sich mehr und mehr kostenlose Spiele in den Reihen Steams hinzu. Damit ihr zwischen den nicht gerade wenigen, eher minderwertigen Pausenfüller nicht den Überblick verliert, stellen wir euch im Folgenden einmal ein paar möglicherweise für euch lohnende Exemplare vor. Diese entspringen den unterschiedlichsten Genres, sodass so gut wie jeder Geschmack bedient werden dürfte.

Dabei reicht das Angebot vom actiongeladenen Rollenspiel über einen chaotischen Multiplayer-Shooter bis hin zur spannenden Sci-Fi-Strategie – doch seht am besten einfach einmal selbst:

Hurricane Heroes – Eine narrative Erfahrung, die sich in drei Akten abspielt. In drei verschiedenen Rollen müsst ihr dafür sorgen, dass ein gefährlicher Sturm, der sich der Küste Floridas nährt, nicht zu einem katastrophalen Naturschauspiel avanciert.

Solar Knights – Ein Hack‚n’Slash-Rollenspiel, in welchem ihr euch den Streitkräften von Sir Lionel Lancelot anschließt, der zu Unrecht für den Mord am verstorbenen König und seiner Gemahlin verantwortlich gemacht wird. Ihr kämpft der Wahrheit und eures Lebens zu liebe und sucht nach dem wahren Mörder, um eure Ehre zurückzuerlangen.

Cooking Time! – Chaotischer Multiplayer-Shooter, bei dem Spielende verschiedene Gerichte zubereiten, nur um sie auf nahende Feinde zu schleudern. Könnt ihr über den Aspekt der Lebensmittelverschwendung hinwegsehen, wird euch mit Cooking Time! eine erfrischende Abwechslung aufgetischt, die ihr euch schmecken lassen könnt.

Auch spannend: Steam verschenkt 4 neue Spiele – bei einem müsst ihr rasend schnell sein

Champions of the Cosmos – Ein Retro-Sci-Fi-RTS, das von Actionfilmen, Helden und Comic-Heften der 80er-Jahre inspiriert ist. Doch nicht nur in Nostalgie schwelgende Oldschool-Gamer*innen kommen hier auf ihre Kosten, macht der Ritt durch den Kosmos doch auch Neulingen gleichermaßen Spaß.

Goddess of Fate – Wer Gefallen an Gacha-Games im Anime-Look findet, dürfte auch mit Goddess of Fate glücklich werden. Das kostenlose Steam-Spiel schlägt in eine ähnliche Kerbe, sprich: Ihr sammelt, was das Zeug hält, um eure Charaktere später in einem ultimativen Team gegen andere Spielerinnen und Spieler mit strategischer Schlachtenführung antreten zu lassen.

Ist für euch so gar nichts dabei, braucht ihr aber nicht gleich den Kopf in den Kürbis stecken: An anderer Stelle haben wir ein preisgekröntes Rollenspiel und zwei weitere Geheimtipps auf Steam auf Lager, auf die es sich lohnen dürfte, einen Blick zu werfen.

Quellen: Steam