Steam: Komplett kostenlos – 6 neue Gratis-Spiele für das Wochenende

Ja sapperlot, ist denn schon wieder Wochenende? Tatsächlich, Samstag und Sonntag stehen fast schon vor der Tür. Und was gibt es Besseres, als die (hoffentlich) freien Stunden mit einer Tasse Tee und einem kostenlosen Spiel auf Steam zu verbringen?

Denn ja, auch in diesen Tagen gibt es wieder den einen oder anderen Titel, der euch auf der Valve-Plattform nicht einen einzigen Cent kostet. Dabei meinen wir keine kleinen Testversionen, in denen ihr mal kurz reinschnuppern könnt, sondern tatsächlich gerade erst erschienene Games, die von den Entwickler*innen direkt für lau angeboten werden. Eine Auswahl stellen wir euch im Folgenden vor.

Steam: Diese Spiele bekommt ihr kostenlos

Den Anfang macht ein neuer Oldschool-Shooter, der ein wenig an Serious Sam auf einem mittelalterlichen Friedhof und mit Skeletten als Feinden erinnert. Gravebound hat auf Steam am 5. Juni die Veröffentlichung gefeiert und erfreut sich seitdem durchaus an ein wenig Beliebtheit.

Zumindest von den bisher abgegeben 57 Stimmen fallen 91 Prozent positiv aus, wobei vor allem das Gameplay gelobt wird. „Das Spiel sieht gut aus und spielt sich gut“, heißt es von zobu. Kritik gibt es allerdings für den Umfang, der recht gering ausfällt – angesichts des Preises von null Euro aber gewiss verschmerzbar.

Lesetipp: Ein völlig ungewöhnliches Spiel erobert gerade Steam

Shooter sind nicht so ganz euer Ding? Dann haben wir noch mehr kostenlose Spiele für euch im Gepäck:

Invasive Species: Ein Tower-Defense-Spiel mit Couch-Koop, bei dem ihr zu zweit das Gewächshaus eurer Großeltern vor Alien-Robotern beschützen müsst. Klingt verrückt, kommt aber ebenfalls auf sehr positive Bewertungen.

Ein Tower-Defense-Spiel mit Couch-Koop, bei dem ihr zu zweit das Gewächshaus eurer Großeltern vor Alien-Robotern beschützen müsst. Klingt verrückt, kommt aber ebenfalls auf sehr positive Bewertungen. Heavy Spoilers RPG – The true identity of the final enemy is the hero’s father: Ein wahnsinnig langer Name, aber das Rollenspiel soll sich wirklich lohnen. Die Wertungen sind sehr stark und loben vor allem die Story und ganz nebenbei bemerkt ist alles sogar vertont.

Ein wahnsinnig langer Name, aber das Rollenspiel soll sich wirklich lohnen. Die Wertungen sind sehr stark und loben vor allem die Story und ganz nebenbei bemerkt ist alles sogar vertont. Fisher Man: Ist genau das, was der Name verspricht. Es geht ums entspannte Angeln, während beruhigende Musik im Hintergrund läuft.

Ist genau das, was der Name verspricht. Es geht ums entspannte Angeln, während beruhigende Musik im Hintergrund läuft. Orbit Maze: In einer 3D-Umgebung, die einem Labyrinth ähnelt, löst ihr verschiedene, kleinere Rätsel, um zum Ausgang zu gelangen.

In einer 3D-Umgebung, die einem Labyrinth ähnelt, löst ihr verschiedene, kleinere Rätsel, um zum Ausgang zu gelangen. Pocket Garden: Noch einmal Entspannung, dieses Mal kümmert ihr euch aber, dem Namen gerecht, um einen Garten. Es gibt keine Timer oder den Zwang, sich um Ressourcen zu kümmern.

Ein Blick über den Tellerrand

Natürlich, bei den von uns vorgestellten Titeln handelt es sich nicht um große AAA-Kracher oder über Jahre hinweg perfektionierte Indie-Produktionen. Trotzdem lohnt es sich, hin und wieder auch kleinen Entwickler*innen eine Chance einzuräumen. Denn oft handelt es sich um einzelne Personen oder Studierendengruppen, die diese Spiele auf Steam veröffentlichen und sich über jede*n einzelne*n Spieler*in freuen.

Der vielleicht wichtigste Aspekt dabei: all diese Games kosten euch nichts, weshalb das Ausprobieren auf keinen Fall ins Geld geht. Und wenn ohnehin gerade etwas Leerlauf auf der Festplatte herrscht, warum nicht einfach mal ein wenig experimentieren? Falls ihr ähnlich denkt, findet ihr hier übrigens noch mehr kostenlose Spiele auf Steam.

