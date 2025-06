Steam: Komplett kostenlos – diese 3 Spiele gibt es am Wochenende gratis für euch

Das Wochenende steht vor der Tür und ihr habt noch keine Pläne für den Zeitvertreib parat? Dann hockt euch doch vor den Monitor und probiert etwas Neues aus – völlig ohne Kosten, versteht sich. Denn auch in diesen Tagen könnt ihr bei Steam wieder für lau in ein paar Spiele reinschnuppern.

Im Detail handelt es sich um drei Titel, die euch zumindest ein paar Tage lang kostenlose Unterhaltung gewähren. Es sind übrigens keine Demos oder inhaltlich eingeschränkte Probierversionen, sondern ihr bekommt Zugriff auf den kompletten Funktionsumfang – und falls euch das Game zusagt, könnt ihr es im Anschluss an die Gratis-Aktion im Angebot erwerben.

Steam: Das Gratis-Highlight am Wochenende vorgestellt

Das erste von drei kostenlosen Spielen bei Steam ist altbekannt, aber noch immer sehr aktuell: Dead by Daylight. Das Horror-Multiplayer-Spiel ist seit Jahren in den Charts vertreten und erhält vom kanadischen Studio Behaviour Interactive regelmäßig neue Updates und Inhaltserweiterungen spendiert. Jüngst erschienen? Ein Kapitel rund um Five Night’s at Freddys, welches direkt zu einem neuen Rekord geführt hat.

Worum geht’s? In Dead by Daylight müssen vier Spieler*innen zusammenarbeiten, um vor einem wahnsinnigen Killer zu entkommen. Letzterer wird ebenfalls von einem oder einer Spieler*in gesteuert, es handelt sich also um ein PvP-Erlebnis. Wobei ihr euch als Überlebende nur bedingt wehren könnt. Stattdessen liegt der Fokus darauf, bestimmte Ziele zu erreichen, ohne dabei entdeckt zu werden.

Lesetipp: Ein anderes, neues Gratis-Game solltet ihr auf Steam lieber meiden

Falls es euch schon länger in den Fingern juckt, ihr aber bislang es geschafft habt, Dead by Daylight auszuweichen, könnt ihr am Wochenende euer Glück versuchen. Bis Montag habt ihr Zeit, um völlig kostenfrei selbst in Erfahrung zu bringen, warum so viele Spieler*innen auf diesen Titel abfahren. Und falls es euch packt, könnt ihr danach DBD für 7,99 Euro dauerhaft eurer Bibliothek hinzufügen – dank eines Angebots mit 60 Prozent Rabatt.

Die weiteren Gratis-Spiele im Überblick

Steht euch eher nicht der Sinn nach Multiplayer und Gruselwusel-Stimmung, dann könnt ihr trotzdem bei Steam am Wochenende punkten. Wie wäre es zum Beispiel mit komplexer Strategie und wirtschaftlichen Abläufen? Wenn das eure Stimmung im Normalfall hebt, findet ihr bei Victoria 3 ein wohliges Zuhause.

Der Paradox-Titel hatte zwar keinen guten Start hingelegt, konnte sich aber mit Updates nach und nach bessern. Nun könnt ihr euch bis Montag selbst und vor allem gratis davon überzeugen. Die Vollversion wandert derweil dauerhaft für 14,99 Euro in eure Bibliothek, sofern gewollt.

Im Folgenden der Trailer zu Victoria 3:

Die dritte Alternative am Wochenende ist das gerade erst in der Version 1.0 veröffentlichte Survival-Abenteuer Len’s Island. Nach fast vierjähriger Early Access-Phase gibt es jetzt ein inhaltlich rundes Paket. Dessen Stärken hinsichtlich Überlebens- und Dungeon Crawling-Aspekten könnt ihr bis Montag genau unter die Lupe nehmen. Permanenten Zugriff bekommt ihr im Anschluss für 18,84 Euro.

Ihr seht: An diesem Wochenende könnt ihr vielfältig und vor allem gratis eure Zeit mit Maus und Tastatur verbringen. Noch mehr kostenlose Spiele auf Steam stellen wir euch übrigens hier vor.

Quelle: Steam