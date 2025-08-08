Steam: Komplett kostenlos – Diese 3 tierischen Abenteuer könnt ihr jetzt spielen

Kostenlose Spiele auf Steam gibt es haufenweise und wahrscheinlich schafft man es nicht einmal, die zu zocken, die für einen potenziell interessant sind. Ein paar Perlen solltet ihr aber in euer Schmuckkästchen namens Spielebibliothek schieben, wenn ihr Tierfreund*innen seid.

In den letzten Tagen sind drei kleinere Games auf Steam aufgeschlagen, die aus verschiedenen Gründen eure Aufmerksamkeit wert sind. In allen Fällen könnt ihr euch jedoch auf ein kurzweiliges und mit viel Liebe designtes Abenteuer freuen.

Steam: Drei neue Spiele mit tierischen Helden

Zum Beispiel erwartet euch auf Steam eine Wüstenrennmaus, die aus einem Labor entflohen ist, zusammen mit ihrem mechanischen Begleiter. In Wires and Whiskers müsst ihr auf der Suche nach einem Ausweg helfen und übernehmt dabei im Zwei-Spieler*innen-Modus jeweils einen der beiden Charaktere.

Die Rennmaus bewegt sich flink und behände über den Boden, verteilt dabei ein paar schmerzhafte Tritte gegen auftauchendes Getier; der Exosuit hingegen ist für Fernangriffe und das Auslösen von magnetischen Impulsen verantwortlich. Durch ein düsteres und vergessenes Labyrinth, das an Spiele wie Little Nightmare oder Stray erinnert, geht es für das ungleiche Duo in diesem charmanten Rätsel-Plattformer in Richtung Freiheit.

Entspannter wird es dagegen in Delfini, wo ihr – man könnte es erraten – einen Delfin spielt. Auch dieses entschleunigte und bunte Abenteuer kann zu zweit gespielt werden. Aber lasst euch vom unschuldigen Look nicht täuschen, denn die Message ist durchaus ernst. Ihr schwimmt durch ein Korallenriff und müsst andere Tiere aus unnatürlichen Fallen retten, die die Meeresverschmutzung mit sich gebracht hat. Nach ihrer Rettung schließen sich die neu gewonnenen Freunde an und helfen euch bei der Mission. Ein entspannender Mix aus Flock und Abzû.

Auf leisen Pfoten durch das Reich der Glückskatzen

Auch der Star des dritten Spiels ist animalisch und noch dazu brandneu gerade erst heute auf Steam erschienen. Die neugierige Katze Kimchi ist unfreiwillig in einem Museum gelandet und erkundet nun in Gemälden im Wasserfarben-Look das alte Ägypten, wie auch das feudale Japan. Dabei macht die tollpatschige Samtpfote die Entdeckung, dass Katzen in diesen Kulturen eine große Rolle spielten. Geht mit auf Entdeckungsreise in dem familienfreundlichen Rätsel-Abenteuer Kimchi: A Stars in the Trash Story.

War nichts für euch dabei? Dann könnt ihr ja mal schauen, welche kostenlosen Spiele auf Steam wir ansonsten noch gefunden haben.

