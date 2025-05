Steam: Komplett kostenlos – Diese 4 brandneuen Spiele bekommt ihr jetzt geschenkt

Nahezu jede Woche serviert Steam euch ein paar kostenlose Spiele, die ihr, ganz ohne dafür in die Tasche greifen zu müssen, abstauben könnt. Dieses Mal sind es direkt vier frische Vertreter, die ihr ohne Weiteres daddeln dürft.

Habt ihr gerade nicht das nötige Kleingeld beisammen, um euch die aufregenden AAA-Spiele, die der Monat Mai in petto hatte, zu schnappen, stellt euch Valves Videospielplattform ein ausgewogenes Menü an Gratis-Games als Alternative zur Auswahl. Wir werfen einen Blick auf die vier Spiele, die es bei Steam seit wenigen Tagen komplett kostenlos gibt.

Steam: Gleich vier neue Gratis-Games verfügbar – jetzt kostenlos downloaden

Bei wem zum Ende des Monats nur noch die Fliegen aus dem Geldbeutel flattern, der freut sich über ein paar kostenlose Spiele, um die Langeweile zu vertreiben. Das weiß natürlich auch Steam und schont euer Portemonnaie mit den vier Exemplaren, für die ein einfacher Klick auf den „Zur Bibliothek hinzufügen“-Button ausreicht. Natürlich benötigt ihr auch einen Account bei Valves Plattform – der aber ebenso kostenlos zu erstellen ist.

Habt ihr dies geschafft, könnt ihr euch die taufrischen Titel für lau schnappen. Ihr müsst sie gar nicht alle auf einmal herunterladen, sollte euer Speicherplatz ebenso knapp bemessen sein. Es reicht, sie eurer Spielebibliothek hinzuzufügen, damit ihr sie für immer und ewig behalten dürft. Dabei dürfte nahezu jeder Geschmack getroffen werden, könnten die Games doch unterschiedlicher kaum sein.

Den Anfang macht Art House – ein 2D-Puzzler, in welchem ihr in die Haut von Lisa schlüpft, die gemeinsam mit ihren Kindern Ollie und Zoe in den Gemälden eines riesigen Hauses festsitzt. Eure Aufgabe ist es, sie durch die malerischen Level zu navigieren und verschiedene Rätsel zu lösen, um diesen zu entkommen. Sollte dies nicht euren Geschmack treffen, so schickt sich mit Echo Rift ein Rhythmus-Spiel an, in dem ihr Feinde zum Beat bekämpft, indem ihr mit euren taktischen Tanzmoves die schweigsame Spielwelt zum Rocken bringt.

Mit dem dritten Spiel, welches auf den Namen fluXis hört, wird euer Rhythmusgefühl ebenfalls auf die Probe gestellt. Das von der Community angetriebene Gratis-Game lässt euch eure eigenen Maps erstellen und sie mit euren Freund*innen teilen, um herauszufinden, wer den Highscore knackt. In Garden Masters geht es dann wieder wesentlich ruhiger zu, denn hier dreht sich alles um das Anpflanzen und Großziehen von Grünpflanzen, während ihr Schädlinge davon abhaltet, diese zu ruinieren.

Zeigt ihr Interesse für eines der vier vorgestellten, kostenlosen Spiele, solltet ihr keine Zeit verstreichen lassen und beherzt auf den „Hinzufügen“-Knopf hämmern. Ist für euren persönlichen Geschmack so gar nichts dabei gewesen? Kein Drama: An anderer Stelle haben wir acht weitere neue und vor allem kostenlose Steam-Spiele parat, unter denen sich womöglich eher etwas für euch verbirgt.

