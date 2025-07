Steam: Komplett kostenlos – Diese 4 neuen Spiele gibt es jetzt für immer geschenkt

Neue Woche, neue kostenlose Spiele auf Steam gefällig? Kein Problem, denn die beliebte Videospielplattform von Valve hat es sich fast schon zum wiederkehrenden Ritual gemacht, euch mit ein paar frischen Freebies zu versorgen, damit ihr auch garantiert was zum Zocken habt.

Die neuen Gratis-Games erfordern dabei wie immer nur zwei essenzielle Dinge, denen ihr nachkommen müsst: Einmal benötigt ihr einen Account bei Steam – der natürlich ebenso frei von Kosten ist, wie die Spiele selbst es sind. Zum anderen ist ein Klick auf den grün-glimmenden „Spiel starten“-Button nötig, um euch die Titel zu schnappen.

Steam: 4 neue kostenlose Spiele – um diese Titel geht es

Tatsächlich habt ihr es damit schon geschafft und die kostenlosen Spiele auf Steam, die Valve euch vorsetzt, gehören ein für alle Mal euch. Wer sich jetzt um seinen Speicherplatz sorgt, dem sei gesagt: Ihr müsst die Titel nicht sofort installieren, es reicht, sie eurer digitalen Spielebibliothek hinzuzufügen und sie euch aufzuheben, wenn der Sommer nicht mehr mit seinen teils tropischen Temperaturen unter die strahlende Sonne lockt. Denn der Herbst klopft schon bald wieder an die Tür und ihr seid sicher froh, etwas frisches Futter für kühle Abende parat zu haben.

Den Anfang macht dieses Mal The Population Must Grow – eine simple Stadtbausimulation, deren Retro-Grafik beim einen oder der anderen womöglich nostalgische Gefühle auslöst. Vor komplizierten Mechaniken braucht ihr euch nicht fürchten, stattdessen plant und baut ihr was das Zeug hält, um euren Bewohnerinnen und Bewohnern die größtmögliche Siedlung zu bieten.

Wem das nicht wirklich passt, der darf sich stattdessen an Voden’s Job versuchen. Spätestens seit Balatro, doch auch schon vorher mit Titeln wie Slay the Spire, konnten Kartenspiele ein unheimliches Maß an Popularität hinzugewinnen. Auch Voden’s Job schlägt in die selbe Kerbe, denn ihr entwickelt in einem Forschungslabor verschiedene Spezien, indem ihr Kartenkombos kloppt, welche die DNA eurer Kreaturen verändern.

Etwas verspielter geht es in a pig game: A Pee Wee Premiere zu, wo ihr in die fragile Haut eines putzigen Porzellanschweins schlüpft, welches sich auf der Suche nach Zahnstochern auf ein aufregendes Abenteuer begibt. Ihr durchquert eine überdimensionierte Küche, indem ihr euch an 3D-Plattform-Mechaniken bedient und euch im Kreis schwingt, springt und sogar durch die Lüfte gleitet, um euren heißbegehrten Kaustäben näher zu kommen.

Zu guter Letzt hätten wir mit Simple Zombie Survival dann noch ein etwas weniger kindgerechtes Kontrastprogramm, was genau das verspricht, lässt euch der Name schon vermuten. Ihr ballert und schnetzelt euch in dem First Person-Shooter durch Horden untoter Unholde, die nach eurem Leben trachten – alleine oder im Koop-Modus mit euren Mates – während ihr auf ein Arsenal an abgedrehten Waffen zugreifen könnt. Passen euch die neuen Gratis-Games so gar nicht in den Kram, findet ihr an entsprechender Stelle aber vier weitere kostenlose Spiele auf Steam, die wir euch näher vorstellen.

Quellen: Steam