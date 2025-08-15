Steam: Komplett kostenlos – diese 4 Spiele gibt es am Wochenende geschenkt für euch

Das Wochenende steht vor der Tür und wer nicht schweißgebadet irgendwo in der eigenen Wohnung vor sich hinvegetiert, der mag vielleicht zumindest trotzdem etwas zocken. Falls ihr zugleich auch so wenig wie möglich dafür ausgeben wollt, kommt ihr abermals bei Steam auf eure Kosten.

Denn auf der Valve-Plattform finden sich regelmäßig neue, komplett kostenlose Spiele, die oftmals einen Blick wert sind. Wie heißt es schließlich so schön im Volksmund? Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul – also Vorhang auf für unsere heutigen vier Kandidaten.

Steam: Diese Spiele gibt es für euch kostenlos

Wie immer gilt natürlich die Einschränkung, dass ihr keine brandaktuellen Blockbuster-Produktionen für lau erhaltet. Dennoch können sich die von uns heute vorgestellten Spiele, die ihr auf Steam mit einem Knopfdruck kostenfrei in eure Bibliothek befördert, überwiegend sehen lassen.

Da wäre zum Beispiel für all die Katzenliebhaber*innen unter euch Purrates. Dem Namen gerecht, kombiniert das Spiel die Niedlichkeit der felinen Begleiter mit der Faszination von Piraten. Herauskommt ein rund 20 bis 30 Minuten langes Point and Click-Adventure, welches mit einem durchaus putzigen Artstyle daherkommt.

Lesetipp: Die 10 besten Steam-Spiele nach Userwertung findet ihr hier

Darüber hinaus gibt es noch die folgenden kostenlosen Spiele auf Steam:

Core of Magic: Ein simples Action-Rollenspiel mit etwas mehr als zwei Hände voller Quests, einer Menge Loot und sagen wir einer funktionalen Benutzeroberfläche.

Ein simples Action-Rollenspiel mit etwas mehr als zwei Hände voller Quests, einer Menge Loot und sagen wir einer funktionalen Benutzeroberfläche. Xanadu Land: Ein fast schon klassisches MMORPG, als es die noch nicht mit 3D-Grafik gegeben hat. Beachtet jedoch, dass es keine deutschen Texte gibt – lediglich englisch, chinesisch und japanisch stehen zur Verfügung.

Ein fast schon klassisches MMORPG, als es die noch nicht mit 3D-Grafik gegeben hat. Beachtet jedoch, dass es keine deutschen Texte gibt – lediglich englisch, chinesisch und japanisch stehen zur Verfügung. Elestrals Clash!: Ihr mögt Hearthstone? Dann könnte dieses digitale Kartenspiel ebenso einen Blick wert sein. Ist aber auch wie Xanadu Land lediglich mit englischen Texten versehen.

Falls für euch in dieser Runde nichts dabei ist, müsst ihr nicht verzagen. Die nächsten kostenlosen Spiele auf Steam lassen garantiert nicht mehr allzu lange auf sich warten. Wir halten natürlich stets für euch Ausschau.

Alternativ stellen wir euch hier noch mehr Gratis-Titel vor, die ihr jetzt bei Steam bekommt. Und hier erfahrt ihr jede Menge Informationen über ein neues Survival-Spiel, welches optisch bereits eine Menge Spieler*innen beeindruckt hat.

Quelle: Steam