Steam: Komplett kostenlos – diese 4 Spiele gibt es pünktlich zum Wochenende geschenkt

Auf Steam könnt ihr euch aktuell vier neue Spiele kostenlos herunterladen und ausprobieren. Die Auswahl reicht von rhythmusbasierten Ballereien bis hin zu Mech-Schlachten.

Auch wenn nicht jedes Spiel vollends überzeugen mag, bieten sie dennoch spannende Einblicke und die Möglichkeit, in unterschiedliche Spielkonzepte und Genres abzutauchen. Gerade für Indie-Fans oder alle, die etwas Neues suchen, dürfte sich ein Blick lohnen.

Steam: Neue kostenlose Spiele für Indie-Shooter*innen

Unter den Gratisangeboten findet sich Granvir: Zero Front, ein Mech-Shooter (Langzeitdemo), der stilistisch an Armored Core erinnert – allerdings aus kleinerem Hause. Mit einem Arsenal an Waffen tretet ihr in temporeichen Gefechten gegen feindliche Mechs an. Die Steuerung ist flott, das Szenario düster-futuristisch, und wer Kämpfe mit schwer bewaffneten Robotern mag, könnte hier ein neues Lieblingsspiel entdecken.

Daneben könnt ihr auch GRIMWAR ausprobieren. Der First-Person-Shooter kombiniert Magie mit einem düsteren Fantasy-Setting. Statt klassischer Waffen greift ihr zu Zaubersprüchen, was dem Spiel eine besondere Dynamik verleiht. Die Inszenierung erinnert an Titel wie Doom oder Ultrakill, bietet aber seinen eigenen, rauen Charme.

Ein weiterer Titel ist SyncroChromia, ein Rhythmus-Shooter, bei dem ihr im Takt der Musik gegen Gegner*innen kämpft. Das Spielprinzip ist nicht neu, hat sich aber in letzter Zeit großer Beliebtheit erfreut. Zwar wirkt die Umsetzung etwas weniger poliert als bei Genregrößen, dennoch dürfte es Fans musikalischer Shooter gefallen.

Zum Schluss gibt es noch ShootX, das schlichteste Spiel im Bunde und erhältlich im Early Access. Als Soldat kämpft ihr in verschiedenen Missionen gegen das Böse – so verspricht es zumindest die knappe Spielbeschreibung. Ob es sich dabei um einen verborgenen Geheimtipp handelt oder eher ein kurzer Zeitvertreib, müsst ihr selbst herausfinden.

Wenn ihr Lust auf neue Impulse oder einfach ein paar kostenlose Shooter-Experimente habt, sind diese vier Titel auf Steam einen Blick wert. Sie stehen aktuell gratis zur Verfügung – ein perfekter Anlass, sich durchzuprobieren.

Um die vier Titel auf Steam zu erhalten, braucht ihr lediglich ein Nutzerkonto auf der Plattform von Valve. Falls ihr noch keines besitzt, könnt ihr euch kostenlos registrieren. Sobald das erledigt ist, genügt ein Klick auf „Zur Bibliothek hinzufügen“, um euch die Spiele dauerhaft zu sichern – ein sofortiger Download ist dafür nicht erforderlich. Und wer noch nicht genug von den oben genannten Exemplaren hat, kann sich noch diese vier Gratis-Spiele auf Steam sichern.

