Steam: Komplett kostenlos – Diese 5 Spiele bekommt ihr geschenkt

Den letzten Euro im Summer Sale gelassen, aber der Durst nach neuen Spielen ist noch immer nicht gestillt? Na zum Glück gibt es Abhilfe, und zwar in Form von frisch veröffentlichten Games, die ihr völlig kostenfrei auf Steam erhaltet.

Die Betonung liegt dabei darauf, dass ihr nicht einmal einen einzigen Cent ausgeben müsst, um in den Genuss der jeweiligen Titel zu gelangen. Es handelt sich nämlich um keine klassischen Free2Play-Produktionen, die sich im Anschluss mit Mikrotransaktionen finanzieren. Nein, die folgenden Spiele bekommt ihr tatsächlich einfach so geschenkt.

Steam: Diese 5 Spiele gibt es jetzt kostenlos

Insgesamt könnt ihr euch sogar gleich fünf Games in die eigene Steam-Bibliothek stopfen und diese auch anschließend für immer behalten. Natürlich, um große AAA-Titel oder berühmte Fortsetzungen handelt es sich in dem Fall nicht. Aber das eine oder andere Kleinod könnt ihr dennoch abstauben.

Wie zum Beispiel Whispers of the Village, welches zwar bisher erst nur neun Bewertungen aufweisen kann, diese fallen aber fast durchweg positiv aus. Im Grunde lässt sich das Spiel als eine Mischung aus Visual Novel und kleineren Rätsel-Minispielen beschreiben. Als Spieler*in schlüpfen wir in die Rolle einer Wahrsagerin, die schnell feststellt, dass in dem kleinen Dörfchen vor Ort alles gar nicht so beschaulich ist.

Mit einer Spielzeit von zwei bis drei Stunden ist Whispers of the Village durchaus einen Blick wert. Alternativ stehen noch die folgenden Gratis-Games auf Steam parat:

Retro Space Shooter 8-Bit : Hier sagt der Name schon alles aus. Eignet sich vor allem für Fans, die den alten Game Boy-Look lieben gelernt haben.

: Hier sagt der Name schon alles aus. Eignet sich vor allem für Fans, die den alten Game Boy-Look lieben gelernt haben. Serious Survivors: Ein Boomer-Shooter, dessen Inspiration sich schon im Namen widerspiegelt. Wer Serious Sam mochte, wird vielleicht auch hier auf seine oder ihre Kosten kommen.

Ein Boomer-Shooter, dessen Inspiration sich schon im Namen widerspiegelt. Wer Serious Sam mochte, wird vielleicht auch hier auf seine oder ihre Kosten kommen. Abyssborne: Ein ebenfalls kleines Roguelite mit RPG-Elementen, das bei Spieler*innen richtig gut ankommt. Die Bewertung steht derzeit bei 94 Prozent positiv.

Ein ebenfalls kleines Roguelite mit RPG-Elementen, das bei Spieler*innen richtig gut ankommt. Die Bewertung steht derzeit bei 94 Prozent positiv. Vegetables of Mass Destruction: Ihr seid ein Waschbär, der einen Bauernhof voller Tiere vor fiesen Robotern beschützen will. Klingt wahnsinnig? Stimmt, aber das Roguelite weiß mit simpler Action zu unterhalten.

Ihr seht: Für Abwechslung ist aufgrund der Genres und Szenarien fast für jeden etwas dabei. Zu guter Letzt sei erwähnt, dass die Spiele nicht nur temporär, sondern dauerhaft kostenlos sind. Ihr müsst euch also nicht unbedingt beeilen, um sie in eure digitale Bibliothek zu verfrachten.

Falls euch das übrigens noch nicht reicht, stellen wir euch hier noch viele weitere Gratis-Spiele auf Steam vor. Schließlich muss nicht immer auf der Valve-Plattform direkt zum Geldbeutel gegriffen werden.

