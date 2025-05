Steam: Komplett kostenlos – diese drei Spiele gibt es am Wochenende zum Nulltarif

Videospiele werden immer teurer, da freut es den Geldbeutel gewiss, wenn er mal nicht zu sehr beansprucht wird. Wie zum Beispiel dieses Wochenende auf Steam, wo euch gleich drei Gratis-Games entgegenlächeln.

Dabei müsst ihr keinen Cent investieren oder ein Abo abschließen, um in den Genuss zu kommen. Stattdessen benötigt ihr nur den Steam-Client und eine schnelle Internetverbindung. Schließlich müssen die Titel erst einmal heruntergeladen werden, danach steht dem Spaß aber nichts mehr im Weg.

Steam: Diese Spiele sind am Wochenende kostenlos

Am liebsten würdet ihr euren Job wechseln und zum Makler werden, aber das echte Leben stellt sich in die Quere? Nun, dann könnt ihr eure Leidenschaft zumindest auf Steam für ein paar Tage ausleben – in House Flipper 2. Das könnt ihr noch bis zum Montag, dem 19. Mai, kostenlos spielen und darin lernen, wie ihr Häuser kauft, renoviert und sie gewinnbringend wieder loswerdet.

Den Großteil der Mechanik macht es aus, verschiedene Innenräume wieder auf Hochglanz zu polieren und mit frischen Möbeln zu versehen. Neu ist, dass ihr seit kurzem House Flipper 2 auch im Koop-Modus erleben könnt. Demnach könnt ihr direkt einen Freund oder eine Freundin mitbringen. Am besten die Person, die euch immer im ungünstigen Zeitpunkt darum bittet, beim Umzug zu helfen.

Lesetipp: Die besten PC-Spiele findet ihr in unserer Topliste

Falls euch Renovieren gar nicht zusagt, findet ihr vielleicht euer Glück in Foundry, einem Automation-Spiel wie Factorio oder Satisfactory. Im Vergleich zu den beiden Genre-Platzhirschen fällt Foundry aber etwas übersichtlicher und eine Ecke weniger komplex aus. Von der Qualität könnt ihr euch ebenfalls bis zum 19. Mai auf Steam überzeugen.

Fantasy trifft Extraction-Genre

Fabriken treffen euren Geschmack nicht? Nun, dann gibt es noch einen letzten Gratis-Versuch in diesen Tagen. Legacy: Steel & Sorcery orientiert sich an beliebten Extraction-Shootern wie Escape from Tarkov, bringt aber seine ganz eigene Interpretation an den Start. Die beinhaltet ein Fantasy-Setting und keine Schusswaffen … vom Bogen einmal abgesehen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Genre-Vertretern wählt ihr im Projekt der Notorious Studios zu Beginn eine Klasse und stürzt euch dann in die Welt – entweder alleine oder mit bis zu zwei Freund*innen. Solo oder zusammen sammelt ihr fortan so viel Beute wie nur möglich, während sowohl NPC-Feinde als auch andere Spieler*innen euch einen Strich durch die Rechnung machen könnten.

Falls ihr das einmal ausprobieren wollt, könnt ihr Legacy: Steel & Sorcery noch bis Montag, dem 19. Mai, kostenlos auf der erfolgreichen Valve-Plattform spielen. Ein anderes, sehr beliebtes Survival-Spiel bekommt ihr bei Steam aktuell deutlich günstiger.

Quelle: Steam