Steam: Komplett kostenlos – diese drei Spiele gibt es pünktlich zum Wochenende zum Nulltarif

Das Wochenende steht wieder vor der Tür. Da ist es für viele an der Zeit, mal auf Steam vorbeizuschauen, welche neuen Gratis-Games pünktlich zu den freien Tagen erschienen sind, mit denen ihr euch die Freizeit vertreiben könnt.

Drei Titel haben wir für euch aufgetan, die am heutigen 1. August erscheinen und kostenlos auf Steam zum Download bereit stehen – von der Simulation über eine entspannende Nebenbeschäftigung bis hin zum postapokalyptischen Shooter-Spaß ist alles dabei.

Steam: Nora and Frank als humorvoller Optik-Geheimtipp

Letzterer hört auf den (oder die) schlichten Namen Nora and Frank und erzählt die Geschichte einer jungen Goblin-Dame und ihres Koffer-Mimics. In einer postapokalyptischen Wüstenwelt à la Fallout stellt sie sich allerlei absurd-verrückten Gegnern, die zum Teil in Scharen auf sie zustürzen. Glücklicherweise müsst ihr euch in dem Action-Roguelike nicht um Munition sorgen, sondern könnt euch ganz auf das Ausweichen und Einsammeln konzentrieren. Fantasy-Klischees, Builds aus Baseballkarten und Retro-Americana-Flair bilden die Eckpfeiler des abgedrehten Spiels auf Steam.

Weiter geht es etwas ruhiger mit der Aufbau-Simulation Supermarket Billionaire. Der Name suggeriert schon, in welchen Bereich der Wirtschaftssimulator angesiedelt und was im Idealfall euer Ziel ist. Den Bestand verwalten, Personal einstellen, das Franchise aufbauen – all das müsst ihr beachten, wenn ihr euren Supermarkt zu einem erfolgreichen Business machen wollt. Wirklich cozy, wie beispielsweise bei Discounty, wird es nicht – dafür ist der neue Gratis-Titel zu sehr Clicker. Aber Befriedigung können Genre-Fans durchaus erfahren.

Wer es etwas entspannender und etwas kontemplativer mag, kann sich ja mal an 100 Cats Lost in Poland setzen. Entwickler Two Cat Games hat die niedlichen Samtpfoten in dreistelliger Zahl bereits nach Japan und sogar ins All geschickt, jetzt geht es zu unseren Nachbarn im Osten. Das Prinzip dieses kurzen, aber charmanten Suchspiels ist einfach: Findet die 100 – teils sehr gut versteckten – Katzen auf dem Bild, welches ihr dabei noch in Malen-nach-Zahlen-Manier farblich ausgestalten könnt. Ein netter Zeitvertreib für einen verregneten Sonntagnachmittag – nicht nur für Katzenfans.

