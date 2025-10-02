Steam: Komplett kostenlos – Diesen Gratis-Download sollten Elden Ring-Fans jetzt auf keinen Fall verpassen

Immer mal wieder und zuletzt in aller Regelmäßigkeit versorgt uns Steam mit kostenlosen Spielen, für die wir keinen einzigen Cent löhnen müssen. Doch unter diesen tummeln sich nicht nur Titel, auf die es sich auch wirklich lohnt, einen Blick zu werfen. Anders sieht es bei einem jüngst erschienenen Gratis-Download aus, der vor allem FromSoftware-Fans frohlocken lassen dürfte.

Habt ihr nicht nur aktuellere Veröffentlichungen wie Elden Ring oder Sekiro in euer Herz geschlossen, sondern seid auch mit der alten Schule a la Dark Souls bestens vertraut, dürftet ihr noch mehr Grund zum Jubeln haben. So oder so: Das Freebie kann sich wirklich sehen lassen und Souls-Sympathisanten dürften in jedem Fall auf ihre Kosten kommen – die sich wie bereits erwähnt auf keinen einzigen Cent belaufen.

Steam: Für Soulsborne-Fans ist dieser kostenlose Download genau das Richtige

Seit bald zwei Jahrzehnten stellt das japanische Entwicklerstudio, welches Videospiel-Mastermind Hidetaka Miyazaki untersteht, die virtuelle Welt förmlich auf den Kopf: Mit ihrer düsteren, fast schon melancholischen Atmosphäre und einem unerbittlichen, aber stets fairen und vor allem motivierendem Gameplay konnte die Riege der Soulsborne-Spiele massenhaft Fans auf der ganzen Welt in ihren Bann ziehen. Erwähnenswert dabei natürlich nicht nur die Dark Souls-Trilogie selbst, sondern auch Bloodborne oder Urgestein Demon‘s Souls, ebenso wie die zuvor genannten Vertreter. Grund genug , einen Blick auf den kostenlosen Steam-Download zu werfen.

Dieser hört auf den nicht allzu weit entfernten Namen Bone Souls und kann nun in Form einer Demo auf Herz und Nieren überprüft werden. Eben jene ist seit dem 29. September auf Valves Videospielplattform verfügbar und wartet darauf, von euch durchgeprügelt zu werden – oder euch an die Grenzen eures Skills (oder wahlweise eurer Nerven) zu bringen, wie man es von einem Souls-Titel eben kennt. Denn selbstverständlich hat sich auch Bone Souls einiges von seinem großen Vorbild abgeschaut, was sich allein im Setting, welches sich auf eine düstere Fantasy-Welt beläuft, widerspiegelt.

Abseits dessen erwartet euch eine offengehaltene, weitläufige Welt, in der ihr euch schwierigen Herausforderungen und gefährlichen Situationen stellen dürft, die euren Adrenalinpegel oben halten. Habt ihr diese aber erst einmal hinter euch gebracht, erwartet euch ein belohnendes Gefühl des Erfolges, das sich in dieser Form nur in wenigen Videospielen wiederfinden lässt. Doch auch das Drumherum weiß zu faszinieren, trefft ihr doch auf eurer Reise auf durchaus spannende Charaktere, die ihre ganz eigenen Geschichten erzählen. Dabei sammelt ihr Seelen und findet neue Waffen, um euren skelettartigen Helden Schritt für Schritt zu verbessern.

Die Vollversion von Bone Souls gibt es aktuell noch nicht, ihre Veröffentlichung ist allerdings bereits für den Oktober des aktuellen Kalenderjahres geplant. Wollt ihr also eine kleine Kostprobe dessen, was euch erwartet, genießen, solltet ihr den Gratis-Download auf Steam nicht verpassen. Dieser lässt euch gegen ganze drei brachiale Bosse antreten, um euch einen ersten Eindruck zu verschaffen. Ein paar weitere kostenlose Spiele auf Steam haben wir an anderer Stelle für euch parat, sollte euch Bone Souls so gar nicht ansprechen.

