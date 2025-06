Steam: Komplett kostenlos – dieses legendäre Spiel gibt es am Wochenende geschenkt

Regelmäßig gibt es auf Steam zum Wochenende hin die Möglichkeit, verschiedene Spiele für lau auszuprobieren. Dieses Mal geht die PC-Plattform noch einen Schritt weiter, denn das aktuell angebotene Gratis-Game dürft ihr dauerhaft behalten – und es lohnt sich sogar.

Denn während wir auf den Release von Borderlands 4 noch ein paar Monate warten müssen, lässt sich die Zeit doch bestens mit dem wohl bislang besten Serienteil verbringen. Richtig: Wenn ihr schnell seid, könnt ihr derzeit bei Steam Borderlands 2 für schlanke null Euro eurer Bibliothek hinzufügen.

Steam: Borderlands 2 geschenkt – aber ihr müsst schnell sein

Nachdem das erste Borderlands im September 2009 für Aufsehen gesorgt hat, schaffte es Gearbox erst mit dem Nachfolger die großen Versprechen einzulösen. Unfassbar viel Beute, ein charismatischer wie humorvoller Bösewicht, abwechslungsreiche Gebiete und eine Story, die es wert ist, sie einmal erlebt zu haben. All das könnt ihr auf Steam jetzt nachholen – so günstig, wie nie zuvor.

Anlässlich einer Borderlands-Franchise-Aktion könnt ihr den für viele Fans besten Serienteil kostenlos in eure digitale Spielebibliothek verfrachten. Allerdings müsst ihr schnell sein: Für null Euro gibt es Borderlands 2 nur bis zum 8. Juni, 19:00 Uhr. Schafft ihr bis dahin auf der Produktseite den grünen „Hinzufügen“-Button zu klicken, dürft ihr den Loot-Shooter aber dauerhaft behalten.

Lesetipp: Auch für Borderlands 4 erhaltet ihr etwas geschenkt

Lasst euch übrigens nicht von den kürzlichen Steam-Bewertungen in die Irre leiten: Grundsätzlich ist Borderlands 2 ein wirklich gutes Spiel, was sich anhand der 93 Prozent positiven Rezensionen seit Einführung des Systems widerspiegelt. Allerdings hat Publisher 2K Games vor kurzem die Nutzungsbedingungen angepasst, um unter anderem einen größeren Eingriff in die Privatsphäre der Spieler*innen theoretisch vornehmen zu können. Etwas, was in der Steam-Community auf viel Widerstand und lautstarke Kritik trifft.

Noch mehr Borderlands für wenig Geld

Falls ihr Borderlands 2 schon besitzt, aber eure Sammlung erweitern möchtet , bekommt ihr bei Steam ebenfalls über das Wochenende die Gelegenheit dazu. So könnt ihr etwa zusätzlich die Game of the Year-Edition des Loot-Shooters für unter 10 Euro in den Warenkorb packen, damit ihr auch alle DLC-Erweiterungen spielen könnt.

Oder ihr schnappt euch Borderlands 3, welches zwar nicht kostenlos ist, aber trotzdem nur fast so viel wie eine Kugel Eis in der Hauptstadt kostet: Mit 95 Prozent Rabatt gibt es den Serienteil für 2,99 Euro – so günstig ist er vorher noch nie gewesen. Sofern ihr das Geschenk im Epic Games Store übersehen habt, könnt ihr euch jetzt immerhin Tiny Tina’s Wonderlands für 11,99 Euro sichern.

Wenn ihr hingegen noch gar keinen Serienteil gezockt habt, kommt die Borderlands Collection: Pandoras Büchse gerade recht. Die enthält bis auf den Wonderlands-Ausflug alle Spiele der Reihe inklusive DLC-Erweiterungen und schlägt mit insgesamt 34,76 Euro zu Buche. Ein guter Preis für ganz viel Loot-Shooter-Action.

Ist euch das alles zu viel Loot-Kram, dann lohnt sich in diesen Tagen der Blick auf die Downloadplattform von Valve trotzdem. Einen anderen Action-Kracher gibt es bei Steam derzeit fast schon hinterher geschmissen.

Quelle: Steam