Steam: Komplett kostenlos – Fantasy-Fans bekommen wohl bald ein gewaltiges Geschenk

Videospielentwickler Valve lässt es sich vor allem in letzter Zeit nicht nehmen, uns fast schon regelmäßig über die hauseigene Vertriebsplattform Steam mit kostenlosen Spielen zu versorgen. Klar, nicht immer verbirgt sich darunter ein wirklich grandioses Gratis-Game, doch dieses Mal könnte uns tatsächlich ein wahres Highlight für Fantasy-Fans erwarten.

Denn während die Konkurrenz rund um den Epic Games Store uns die Triple A-Titel nur so um die Ohren schmeißt, sind es bei Steam in aller Regel eher kleinere Publisher und dementsprechend auch unbekanntere Namen, die sich für umme abstauben lassen. Sollten sich die jüngsten Gerüchte bewahrheiten, ist schon in Kürze ein einschlägigerer Name an der Reihe, der von seinen Anhängerinnen und Anhängern seit seinem Erscheinen mit Lob nur so überschüttet wird.

Steam: Frisches Futter für Fantasy-Fans – Warhammer: Vermintide 2 könnte es bald geschenkt geben

Natürlich sei an dieser Stelle noch einmal kurz klargestellt, dass auch die unbekannteren Namen, abseits von Blockbustern und Triple A selbstredend eines Blickes würdig sind. Doch wer mal Lust auf einen anerkannten Action-Kracher hat, der kommt jetzt auf seine Kosten – die sich wie bereits erwähnt auf null Euronen belaufen sollen. Vertraut man aktuellen Berichten, so könnte schon in wenigen Tagen Warhammer: Vermintide 2 an die Tür der Steam-Nutzenden klopfen.

So lässt es zumindest ein aktualisierter Eintrag bei SteamDB vermuten, der auf eine Gratis-Aktion rund um den durch die Bank weg positiv aufgenommenen Action-Hit mit Fantasy-Flair schließen lässt. Die düstere, mittelalterlich-angehauchte Welt von Warhammer katapultiert euch direkt in krachende Koop-Kämpfe gegen zahllose Gegnerhorden, die sich nur zu gern in das spektakuläre Schlachtgetümmel werfen. Die Fortsetzung des hochgelobten Erstlings ist nicht nur visuell, sondern auch von Seiten des Gameplay aus beeindruckend, schickt es sich doch an, die Grenzen des First Person-Koop-Genres neu zu definieren, wie Entwickler Fatshark verrät.

Die Bewertungen auf Steam sprechen eine eindeutige Sprache, kommt es doch hier auf einen Score von satten 91 Prozent an positiven Stimmen, die dem womöglich bald schon kostenlosen Spiel ebenso wie unser Test zu Warhammer: Vermintide 2 seine herausragende Qualität bescheinigen. Nehmen wir die Hinweise einfach mal für bare Münze, so könntet ihr es bereits im bevorstehenden November zum Nulltarif abstauben. Dafür ist nicht mehr nötig als ein Klick auf den Download-Button, anschließend gehört der Titel für immer euch.

Ob wirklich etwas dran ist, oder sich die Hoffnung, sich ein gefeiertes Game gratis gönnen zu dürfen, letztlich doch in Schall und Rauch auflöst, erfahren wir wohl erst in den kommenden Wochen. Sollte das blutige Fantasy-Spektakel so gar nichts für euch sein, haben wir an anderer Stelle ein paar Alternativen zu Warhammer: Vermintide 2 parat. Hier findet ihr weitere kostenlose Spiele auf Steam, die euch schon im Oktober bei herbstlichen Temperaturen so richtig einheizen, ohne, dass ihr das Thermostat hochschrauben müsst.

Quellen: SteamDB