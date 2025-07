Steam: Komplett kostenlos – geschenkt bekommt ihr jetzt diese 4 Spiele

„Das Geld liegt nicht auf der Straße“, weiß der Volksmund zu berichten. Dennoch legten auch dieses Jahr wieder nicht wenige Gamer*innen ihr – ob schwer oder nicht – verdientes Geld in den Steam Summer Sale. Der ist zwar seit dem 10. Juli vorbei, aber allerspätestens bei der Herbst-Verkaufsaktion Ende September, wird das Portemonnaie von Spieler*innen wieder geschröpft. Wie geldschonend, dass es auf Valves Vertriebsplattform auch immer mehr komplett kostenlose Titel gibt.

Jetzt ist es also wieder passiert – und vier weitere, samt und sonders kostenlose Videospiele sind auf der Distributionsplattform Steam gratis eingeschlagen. Eines davon sieht sogar danach aus, als hätte ein James Cameron seine Schlumpf-Aliens aus den Avatar-Filmen von der Leine gelassen. Ein anderer, „sehr positiv“ bewerteter Titel, ist ein waschechter Geheimtipp für Freund*innen atmosphärisch dichter Walking Simulators. Aber auch Hack and Slay-Begeisterte und Kopfnuss-Koryphäen dürften glücklich werden.

Steam: Action-Adventure, Soulslike, Kopfnüsse & mehr

Wichtige Infos vorab: Topaktuelle Triple-A-Großproduktionen dürft ihr bei nachstehenden, vier Kostenlos-Spielen auf Steam nicht erwarten. Dafür könnt ihr lohnende Gaming-Kleinode abgreifen, welche euch die Freizeit versüßen, ohne, dass ihr einen einzigen Eurocent aufwenden müsst.

Insbesondere solche Spieler*innen, die mit mittelalterlich angehauchten Fantasy-Action-Adventures warmwerden, gerne fantastische Sci-Fi-Welten erkunden, Laufsimulatoren feiern, oder Gehirnjogging bei einer Partie Schach betreiben, dürften sich freuen. Wir haben euch diese vier neuen Gratis-Spiele auf Steam von den am wenigsten wohlwollend bis zu den bestbewerteten sortiert – und beginnen direkt mit einer abgespacten Science-Fiction-Welt.

#1 Anthèse

Was uns Anthèse serviert, sieht aus, als hätten wir’s mit den Banshee-Flugdrachen oder gleich dem gesamten Pandora-Kosmos aus den Avatar-Kinofilmen zu tun. Denn in diesem Action-Abenteuer mit leichten Rollenspiel-Elementen verschlägt es euch als Protagonistin Emöke auf eine fliegende Insel, wo wir den Kampf mit einem gefährlichen Raubtier aufnehmen. Das Flattervieh sieht nicht nur aus wie ein Pterosaurier auf Steroiden, sondern bedroht ein ganzes Dorf.

Gespielt wird aus der Third-Person-Perspektive, Rezensionen liegen zum Zeitpunkt jetzt gerade mal acht Stück vor (Stand: 11. Juli). Beeindruckend: Anthèse wurde als Abschlussprojekt von Studierenden innerhalb von vier Monaten entwickelt. Einziger Wehrmutstropfen: Das Spiel ist nur auf Französisch verfügbar.

Lesetipp: Steam verschenkt ab sofort preisgekrönten Geheimtipp

#2 The Last Heroine

Mit The Last Heroine bekommt ihr ein Third-Person-Action-Adventure mit Soulslike-Anklängen, in dem ihr gegen mächtige Gegner das Schwert schwingt. Genauer schlüpft ihr in die Rüstung einer Kriegerin, die aufbricht, um sich dem „Wächter der Ruinen“ zu stellen. Auf dem Weg zu diesem Über-Bösewicht gilt es, Kampftechniken an anderen Fieslingen zu perfektionieren.

Wertungstechnisch steht das nette Projekt von Solo-Entwickler Marcus Basquaise mit insgesamt „ausgeglichenen“ Bewertungen durchschnittlich dar, aber wer Dark Souls mal als kurzweilige Budget-Version erleben möchte, sollte The Last Heroine trotzdem eine Chance geben.

#3 The Chess

Spielt ihr Schach – oder mögt es sogar? Dann ist The Chess von NowakGames das Gratis-Spiel eurer Wahl. Dabei gibt’s natürlich nicht einfach das beliebte Denksportspiel vor den Latz geknallt, sondern auch solche Annehmlichkeiten, die mit einer virtuellen Version einhergehen. So dürft ihr zwischen unterschiedlichen Spielbrettern wählen, euch KI-gesteuerten Gegnern in drei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden stellen – oder weltweit gegen andere Schachspieler*innen antreten.

Zwar hat The Chess bisher gerade mal 15 Steam-Bewertungen, diese fallen dafür „positiv“ aus (Stand: 11. Juli). Schön: Auch Einsteiger*innen, die sich endlich mal an das vielleicht größte Logikspiel der Welt heranwagen wollen, bekommen in diesem Gratis-Spiel freundlicherweise die Spielregeln erklärt.

#4 Condo

Das absolute Highlight dieser Liste ist Condo – sowohl wertungstechnisch, als auch stilistisch. Mit unterm Strich „sehr positiven“ Bewertungen von immerhin 64 Steam-Rezensent*innen, und einer stilisierten, an CRT-Bildschirme gemahnenden, Optik, ist dieses Ding ein veritables Kleinod. Insbesondere, wer der Hektik und Dauerberieselung von Blockbuster-Games entfliehen möchte, kann sich hier während der gerade mal 30 Minuten Spielzeit trefflich in einem Appartement-Wohnhaus verlieren.

Aus der Ego-Perspektive erzählt, setzt das 4:3-Seitenverhältnis dem Retro-Flair nochmal die grobkörnige Krone auf. Kurzum: Wer an sowas wie Road 96 von Digixart Freude hatte, sollte Condo von FlubbedMachina unbedingt ausprobieren.

Übrigens: War bei diesen vier Spielen für euch leider nicht das passende dabei, müsst ihr euch nicht die Haare raufen, oder schluchzend in der Zimmerecke zusammenbrechen. Es gibt nämlich weitere, empfehlenswerte Gratis-Spiele auf Steam – und zwar solche, die Rollenspiel-, Metroidvania oder MMO-Fans feiern dürften.

Quellen: Steam / Anthèse Dev., Marcus Basquaise, NowakGames, FlubbedMachina