Steam: Komplett kostenlos – Gleich 11 brandneue Gratis-Games könnt ihr euch jetzt für immer schnappen

Gerade schlürft ihr noch in sommerlichen Shorts am Strand das Softeis aus der Waffel, schon sitzt ihr dick eingemummelt, mit Kuscheldecke und wohl riechendem Tee vor der heimischen Bildschirmfront: Der Herbst hält Einzug und auch der klirrend kalte Winter klopft bereits mit fester Faust an die Tür. Was könnte euch also gelegener kommen als ein paar brandneue und obendrein auch noch kostenlose Spiele auf Steam?

Vermutlich wenig, denn wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden, sind Videospiele abseits von ausschweifenden Serienmarathons doch noch immer der beste Zeitvertreib. Das weiß auch Valve, weswegen ihr gleich elf taufrische Titel auf euren PC hieven dürft. Einzige Voraussetzung: Ein aktiver Account auf der Spieleplattform, der aber natürlich ebenso kostenfrei zu erstellen ist. Ist dies erst einmal geschafft, erwartet euch eine fingerwärmende Auswahl an Gratis-Games – vom atmosphärischen Action-Adventure bis hin zum spacigen Sci-Fi-Rollenspiel.

Steam: Neue kostenlose Spiele im Überfluss – Diese elf Gratis-Spiele warten auf euch

Obwohl die vergangenen Wochen und Monate nicht gerade wenige spannende Spiele ihren Release feiern durften, sind es doch vor allem die kostenlosen unter ihnen, die unser Herz ganz besonders erwärmen und das Portemonnaie etwas abkühlen lassen. Dabei sprechen wir gar nicht von den Evergreens wie League of Legends, Call of Dutys Warzone oder dem wohl bekanntesten Vertreter von Steam-Konkurrent Epic Games, Fortnite. Wer nicht unbedingt den Game Pass oder ein Abonnement bei PlayStation Plus auf der Konsole ihr oder sein Eigen nennt, greift gern zurück auf die Freebies, die uns regelmäßig von Valve vorgesetzt werden.

Dieses Mal sind es wie bereits erwähnt gleich elf Stück, die ihr ohne Zusatzkosten auf die Festplatte ziehen dürft. Folgende Gratis-Games sind dabei:

Dank unserer kleinen Übersicht wisst ihr nun zumindest halbwegs, worauf ihr euch einlasst. Einen noch besseren Einblick dürftet ihr allerdings in jedem Fall bekommen, wenn ihr die genannten Games einfach einmal selbst anwerft. Zu verlieren habt ihr, abgesehen von etwas Zeit, nämlich so gar nichts, kosten sie euch wie bereits angesprochen doch keinen müden Cent. Ist entgegen aller Erwartungen so gar kein Titel dabei, der euch begeistern kann, haben wir vorgesorgt: An anderer Stelle präsentieren wir euch vier weitere kostenlose Spiele auf Steam.

