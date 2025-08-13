Steam: Komplett kostenlos – Gleich 15 brandneue Gratis-Games schnappt ihr euch jetzt für immer

Immer mal wieder verschenkt Valves Videospielplattform ein paar Gratis-Games, für die ihr keinen einzigen Cent löhnen müsst. In jüngerer Vergangenheit sogar nicht einmal selten, kommen mehr und mehr Publisher kleinerer Titel auf den Geschmack, ihre neuesten Projekte zumindest für die ersten Stunden auf Steam für lau anzubieten.

Doch der Herbst klopft so langsam, aber sicher an unsere Türen und wer die letzten Aktionen und Angebote verpasst hat, der fürchtet sicher, plötzlich ohne frisches Futter dazustehen. Keine Angst, denn jetzt haut uns Steam gleich 15 brandaktuelle wie kostenlose Spiele vor den Latz, mit denen bestenfalls keine einzelne Sekunde Langeweile aufkommen dürfte.

Steam: Ganze 15 neue kostenlose Spiele – von furchteinflößendem First Person-Horror bis Geisterkatzen in Game Boy-Grafik

Wie immer müsst ihr nichts weiter tun als auf Steam auf den großen, grünen „Spiel starten“-Button zu drücken. Wollt ihr nicht direkt loslegen, reicht allerdings auch ein Klick auf den rechts von ihm liegenden „Zur Bibliothek hinzufügen“-Knopf. So oder so ist der Download der kostenlosen Spiele eben genau das: völlig umsonst. Lediglich einen Account bei Valves populärer Plattform müsst ihr euch zulegen, das geht allerdings ebenso ohne Kosten einher, solltet ihr nicht ohnehin über einen solchen verfügen.

Das Beste daran? Euch erwartet ein bunter Genre-Mischmasch, bei dem garantiert der eine oder andere – zumindest auf dem Papier vielversprechende – Titel dabei sein dürfte, der euch auch an kühleren Herbsttagen die Abendstunden füllt. Die Bandbreite bewegt sich hier zwischen Grusel, Geschicklichkeit und Gemütlichkeit, sodass fast jeder Geschmack angesprochen wird. Damit ihr bei den 15 kostenlosen Spielen auf Steam direkt durchseht, erfahrt ihr auf den folgenden Zeilen, worum es grob bei ihnen geht.

Alle 15 Gratis-Games auf einen Blick:

Bartholomew.exe: Der kurzweilige FPS-Horror wirft euch in ein Labyrinth, in welchem ihr zwischen Traum und Albtraum hin- und herwechselt. Mal werdet ihr vom namensgebenden Monster gejagt, während ihr in euren Träumen den Spieß mit Fallen und Revolver bewaffnet umdreht.

Der kurzweilige FPS-Horror wirft euch in ein Labyrinth, in welchem ihr zwischen Traum und Albtraum hin- und herwechselt. Mal werdet ihr vom namensgebenden Monster gejagt, während ihr in euren Träumen den Spieß mit Fallen und Revolver bewaffnet umdreht. BlockBlasters: Actiongeladener 2D-Plattformer, bei dem ihr euch euren Weg durch Wellen von creepigen Krabbelmonstern mit eurem Blaster bewaffnet bahnt.

Actiongeladener 2D-Plattformer, bei dem ihr euch euren Weg durch Wellen von creepigen Krabbelmonstern mit eurem Blaster bewaffnet bahnt. Cloudtop Chaos: Ihr helft Cloudi und seinen Liebsten dabei, in gemütlicher Atmosphäre und kunterbunter Optik eine ganze Sammlung an kniffligen Puzzlespielen zu lösen.

Ihr helft Cloudi und seinen Liebsten dabei, in gemütlicher Atmosphäre und kunterbunter Optik eine ganze Sammlung an kniffligen Puzzlespielen zu lösen. CountUp: Auch hier ist euer Kopf gefragt, denn ihr verbindet nummerierte Kacheln in aufsteigender Reihenfolge, während der Uhrzeiger gegen euch arbeitet. Je komplexer eure Kombinationen ausfallen, desto mehr Punkte bekommt ihr auf der Jagd nach dem Highscore.

Auch hier ist euer Kopf gefragt, denn ihr verbindet nummerierte Kacheln in aufsteigender Reihenfolge, während der Uhrzeiger gegen euch arbeitet. Je komplexer eure Kombinationen ausfallen, desto mehr Punkte bekommt ihr auf der Jagd nach dem Highscore. Dark Neighbors: Als eines der Kinder der Darkien Crew begebt ihr euch in dem humorvollen Actionspiel auf die Mission, eine schläfrige, malerische Vorstadt mit der Hilfe von Wasserbomben und anderen coolen Spaßbringern etwas aufzuwecken. Aber lasst euch bloß nicht von den spießigen Nachbarn erwischen!

Als eines der Kinder der Darkien Crew begebt ihr euch in dem humorvollen Actionspiel auf die Mission, eine schläfrige, malerische Vorstadt mit der Hilfe von Wasserbomben und anderen coolen Spaßbringern etwas aufzuwecken. Aber lasst euch bloß nicht von den spießigen Nachbarn erwischen! JustRun: Simples, aber spaßiges Plattform-Jump’n’Run, bei dem die Basics bestehend aus Sprüngen und Bewegungen erforderlich sind, womit das kostenlose Steam-Spiel seinem Namen mehr als gerecht wird.

Simples, aber spaßiges Plattform-Jump’n’Run, bei dem die Basics bestehend aus Sprüngen und Bewegungen erforderlich sind, womit das kostenlose Steam-Spiel seinem Namen mehr als gerecht wird. Last Heist: In diesem Multiplayer-Horror-Heist plündert ihr alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Der spannende Twist: Eine oder einer von euch agiert als Killerin oder Killer, indem sie oder die anderen sabotiert und nach und nach ausgelöscht, um sich die Beute ganz allein unter den Nagel zu reißen.

In diesem Multiplayer-Horror-Heist plündert ihr alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Der spannende Twist: Eine oder einer von euch agiert als Killerin oder Killer, indem sie oder die anderen sabotiert und nach und nach ausgelöscht, um sich die Beute ganz allein unter den Nagel zu reißen. Maze: Sterben steht in Maze an der Tagesordnung, so viel vorweg. Ihr werdet im Rahmen einer mysteriösen wie großen Gebäudestruktur auf eure Reflexe und Beweglichkeit getestet, wobei kein Run dem vorherigen gleicht.

Sterben steht in Maze an der Tagesordnung, so viel vorweg. Ihr werdet im Rahmen einer mysteriösen wie großen Gebäudestruktur auf eure Reflexe und Beweglichkeit getestet, wobei kein Run dem vorherigen gleicht. Phantom Feline: In gemütlicher Game Boy-Optik schlüpft ihr in das Fell der titelgebenden Geisterkatze, die sich in einen unscheinbaren Schatten verwandeln und über die Wände huschen kann. Springen könnt ihr nicht, weswegen es an euch liegt, das Spiel aus Licht und Dunkelheit geschickt zu eurem Vorteil zu nutzen.

In gemütlicher Game Boy-Optik schlüpft ihr in das Fell der titelgebenden Geisterkatze, die sich in einen unscheinbaren Schatten verwandeln und über die Wände huschen kann. Springen könnt ihr nicht, weswegen es an euch liegt, das Spiel aus Licht und Dunkelheit geschickt zu eurem Vorteil zu nutzen. Red Fox: Exploration on the Red Fox Island: Auf einer geheimnisumwobenen Insel treffen Abenteuer und Herausforderungen aufeinander. Ihr verwandelt euch in den smarten und flinken Fuchs und begebt euch auf eure Reise, um die Rätsel des Eilands zu entschlüsseln.

Auf einer geheimnisumwobenen Insel treffen Abenteuer und Herausforderungen aufeinander. Ihr verwandelt euch in den smarten und flinken Fuchs und begebt euch auf eure Reise, um die Rätsel des Eilands zu entschlüsseln. Secret Paws – Cozy Offices: Katzen-Fans kommen gleich doppelt auf ihre Kosten, denn ihr müsst alle versteckten Vierbeiner in den Büroräumen des kostenlosen Spiels auf Steam erspähen.

Katzen-Fans kommen gleich doppelt auf ihre Kosten, denn ihr müsst alle versteckten Vierbeiner in den Büroräumen des kostenlosen Spiels auf Steam erspähen. Silent Cleaning: Lautlos, aber gründlich – das ist die Prämisse, die ihr in Silent Cleaning dem Namen nach verfolgt. Die 3D-Horror-Action entfaltet sich in Form einer Reinigungssimulation, bei der ihr eine Villa auf Vordermann bringt, versteckte Rätsel löst und vor furchterregenden Feinden flieht.

Lautlos, aber gründlich – das ist die Prämisse, die ihr in Silent Cleaning dem Namen nach verfolgt. Die 3D-Horror-Action entfaltet sich in Form einer Reinigungssimulation, bei der ihr eine Villa auf Vordermann bringt, versteckte Rätsel löst und vor furchterregenden Feinden flieht. Silent Seeker : In diesem Multiplayer-Titel weckt ihr mit euren Freundinnen und Freunden Erinnerungen an eure Kindheitstage, denn ihr spielt eine Partie modernes Verstecken. Als Jäger seid ihr auf der Suche nach den Requisiten, in deren sonst leblose Hüllen eure Mitspielenden schlüpfen und versuchen, sich so gut es geht vor euch zu verbergen.

: In diesem Multiplayer-Titel weckt ihr mit euren Freundinnen und Freunden Erinnerungen an eure Kindheitstage, denn ihr spielt eine Partie modernes Verstecken. Als Jäger seid ihr auf der Suche nach den Requisiten, in deren sonst leblose Hüllen eure Mitspielenden schlüpfen und versuchen, sich so gut es geht vor euch zu verbergen. Straif: In dem atemraubend rasanten 3D-Plattform-Shooter stellt ihr euch Spielenden aus aller Welt. Ihr heizt nur so durch eine Vielzahl eigens erstellter Maps, während ihr mit einem Arsenal an Waffen auf Ziele ballert und die schnellste Zeit auf dem globalen Scoreboard abliefern müsst, um in der Rangliste nach oben zu klettern.

In dem atemraubend rasanten 3D-Plattform-Shooter stellt ihr euch Spielenden aus aller Welt. Ihr heizt nur so durch eine Vielzahl eigens erstellter Maps, während ihr mit einem Arsenal an Waffen auf Ziele ballert und die schnellste Zeit auf dem globalen Scoreboard abliefern müsst, um in der Rangliste nach oben zu klettern. Terminull Brigade: Gemeinsam mit anderen Rebellen und Rebellinnen, oder wahlweise auch ganz allein, schließt ihr euch dem virtuellen Widerstand an. Ihr meistert eure Rogueteers mit unterschiedlichsten Spielstilen und anpassbaren Builds in einem adrenalingeladenen Roguelike.

Ist wider Erwarten so gar nichts unter den genannten Gratis-Games für euch dabei, braucht ihr natürlich nicht verzweifeln: An anderer Stelle haben wir gleich sechs weitere kostenlose Spiele auf Steam für euch parat, die euch spielend leicht durch den August bringen.

