Steam: Komplett kostenlos – Gleich 7 neue Gratis-Games versüßen euch jetzt das Wochenende

Dass Steam immer mal wieder einige neue kostenlose Spiele im Angebot hat, ist mittlerweile längst kein Geheimnis mehr. Doch dieses Mal bietet euch Valves Videospielplattform gleich sieben taufrische Gratis-Games, die ihr passend zum Wochenende einmal aus der Nähe auschecken könnt – ohne auch nur einen einzigen Cent auf dem virtuellen Tresen liegen zu lassen.

Viel mehr als den giftgrünen „Spiel starten“-Button zu hämmern, müsst ihr nämlich nicht tun. Und selbst, wenn ihr die Freebies nur eurer Spielebibliothek für schlechte Zeiten hinzufügt, lohnt es sich, den Blick einmal schweifen zu lassen. Ihr findet einen vielfältigen Genre-Mix, der von kniffligen Kopfnüssen über nervenaufreibenden Gruselspaß bis hin zum putzigen Plattformer reicht.

Steam: Gleich 7 neue kostenlose Spiele bekommt ihr jetzt für immer geschenkt

Wer nach frischem Futter für spannende Spiele-Sessions sucht, dabei aber nicht seinen Geldbeutel strapazieren möchte, der wird hier garantiert fündig: Allesamt erst im August erschienen, bieten euch die kostenlosen Spiele auf Steam die versprochene Abwechslung. Ob sich die Titel für euch als lohnenswert herausstellen, müsst ihr natürlich selbst herausfinden. Dabei hilft es meist schon, das jeweilige Gratis-Game nur kurz anzuwerfen, immerhin verliert ihr dabei nichts außer ein bisschen Zeit.

Wer von dieser trotz des bevorstehenden Wochenendes nur wenig oder fast gar keine übrig hat, dem helfen wir weiter. Im Folgenden verraten wir euch in besonders knappen Worten, worauf ihr euch mit den genannten Vertretern überhaupt einstellt. Alternativ hilft euch womöglich schon ein Klick auf den passenden Link, um euch einen kurzen Eindruck vorab zu verschaffen.

Diese sieben Spiele gibt es jetzt brandneu auf Steam zum Nulltarif:

MetaDOS : Ein besonders spannendes Konzept verfolgt dieses kostenlose Battle Royale: Die Zeit selbst dient euch hier als Währung, die ihr verdienen und verwalten müsst, um zu überleben.

: Ein besonders spannendes Konzept verfolgt dieses kostenlose Battle Royale: Die selbst dient euch hier als Währung, die ihr verdienen und verwalten müsst, um zu überleben. Cheese Run: Im Grunde verrät der Titel fast schon alles: Mit bis zu sieben anderen Spielerinnen und Spielern rollt ihr einen steilen Hügel hinunter, während ihr versucht, einen wegrollenden Käse einzusacken.

Im Grunde verrät der Titel fast schon alles: Mit bis zu sieben anderen Spielerinnen und Spielern rollt ihr einen steilen Hügel hinunter, während ihr versucht, einen wegrollenden einzusacken. Kimchi: A Stars in the Trash Story: In diesem putzigen Puzzle-Plattformer , den wir euch auch schon im Rahmen unserer tierischen Abenteuer auf Steam vorgestellt haben, schlüpft ihr in das Fell des kleinen Kätzchens Kimchi, welches die lange Geschichte ihrer Ahnen bis in die Antike erkundet.

In diesem putzigen , den wir euch auch schon im Rahmen unserer tierischen Abenteuer auf Steam vorgestellt haben, schlüpft ihr in das Fell des kleinen Kimchi, welches die lange Geschichte ihrer Ahnen bis in die Antike erkundet. Clean Break : Ein kurzweiliges, erzählerisches Gratis-Spiel auf Steam, in dem ihr ein eigentlich ruhiges Haus erforscht und alle Möbel zu Kleinholz verarbeitet, die euch merkwürdig vorkommen…

: Ein kurzweiliges, Gratis-Spiel auf Steam, in dem ihr ein eigentlich ruhiges Haus erforscht und alle Möbel zu Kleinholz verarbeitet, die euch merkwürdig vorkommen… FlipSum : Ein von Sudoku inspiriertes Puzzlespiel , bei dem ihr Zahlen auf einem Raster umdrehen, löschen oder ausgleichen müsst, damit ihr die Zielsummen erreicht.

: Ein von , bei dem ihr Zahlen auf einem Raster umdrehen, löschen oder ausgleichen müsst, damit ihr die Zielsummen erreicht. Haus Of Irndrous : In dem Horrorspiel durchstreift ihr in der Ego-Perspektive eine geisterhafte Villa, um euren verschollenen Vater wiederzufinden.

: In dem durchstreift ihr in der Ego-Perspektive eine geisterhafte Villa, um euren verschollenen Vater wiederzufinden. Wish Upon a Cat: Eine knappe, interaktive Story, in welcher ihr verschiedenste Welten bereist und dabei versucht, eine entlaufene Katze aufzuspüren.

Wie versprochen erwartet euch ein besonders abwechslungsreicher Mischmasch, der von gedankenbesessenen Göffeln bis hin zu niedlichen Vierbeinern alles zu bieten hat. Ist wider Erwarten so gar nichts aus den genannten Gratis-Games für euch dabei, haben wir an anderer Stelle sogar 15 weitere kostenlose Spiele auf Steam für euch parat.

Quellen: Steam