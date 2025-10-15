Steam: Komplett kostenlos – Gleich vier frische Gratis-Games bekommt ihr jetzt für immer geschenkt

Fast schon zur Tradition ist es mittlerweile geworden, dass euch Steam ein paar kostenlose Spiele vorsetzt, damit auch der dickste Geldbeutel sich mal etwas zwischen Sommer-, Herbst- und Winter-Sale entspannen kann. Dieses Mal sind es vier Stück, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Wer also dieser Tage etwas spielerische Abwechslung sucht, jedoch nicht von Vollpreis-Shooter zu Triple A-Rollenspiel springen möchte, der hat Glück. Mit einem Klick auf den grünen, grell leuchtenden „Spiel starten“-Button gehören die Gratis-Games für immer euch. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei, vom kunterbunten 3D-Plattformer bis hin zu Nackenhaar aufstellender Horror-Action wird euch einiges geboten.

Steam: Diese 4 kostenlosen Spiele könnt ihr euch dieses Mal schnappen

Wer sich nicht zum ersten Mal auf Steam nach Games zum Nulltarif umsieht, der weiß, was zu tun ist: Um euch die kostenlosen Spiele auf Valves Plattform zu schnappen, benötigt ihr natürlich einen Account – der aber ebenfalls kostenfrei zu erstellen ist. Im Anschluss erwartet euch neben den bekannten Blockbustern eine abwechslungsreiche Auswahl an Videospielvertretern, für die es keinen Cent zu löhnen gibt.

Folgende vier Gratis-Games sind jetzt zum Download verfügbar:

Surrelia Adventures – Ein 3D-Plattformer mit kunterbunter Optik, der euch vor einige Rätselmechaniken stellt. Zwei Charaktere aus völlig verschiedenen Welten werden in das titelgebende Surrelia katapultiert und müssen zusammenarbeiten, um den Weg nachhause zu finden.

The Ranger: Border Hunt – Pünktlich zum Schocktober und dem bevorstehenden Halloween setzt euch Steam ein actionreiches Horrorspiel vor, dessen verpixelte Optik über den Gruselfaktor hinwegtäuschen mag. Als pazifistischer Ranger entflieht ihr einem Monster in einem düsteren Wald, der mit Gefahren an jeder Ecke lauert.

Bank Shot – In der witzigen Billard-Bullet-Hell rammt ihr eure Gegner, um sie in die Seitentaschen zu befördern. Alternativ stoßt ihr einfach so lange gegen sie, bis sie zerbrechen…

Juvenate – Der 2,5D-Plattformer wurde von Studenten des Savannah College of Art and Design entwickelt und lässt euch drei verschiedene Level durchlaufen, die jeweils mit einzigartigen Umgebungen, Gegnern und Mechaniken auf euch warten.

Ihr seid euch unsicher, ob eines der genannten Gratis-Games euren Ansprüchen genügt? Nun, ihr habt nichts zu verlieren – außer vielleicht etwas Zeit vor dem Bildschirm, die euch regnerische Herbsttage aber ebenso satt servieren dürften. Alle der vorgestellten Vertreter überzeugen bislang zumindest mit positiver Resonanz, weisen aber auch nicht gerade etliche Bewertungen vor. Probiert sie einfach einmal selbst aus, um euch einen eigenen Eindruck zu verschaffen.

Ist unter den obigen Titeln so gar keiner dabei, der euch anspricht, habt ihr Glück: An anderer Stelle haben wir fünf weitere kostenlose Spiele auf Steam für euch parat, die nicht weniger Abwechslung für lau versprechen.

